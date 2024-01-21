Vicdani retçi Mustafa Hürben Salı günü hapse giriyor

Seferberliğe gitmeyi reddetmesi sonucu Askeri Mahkeme tarafından 800 TL para cezasına çarptırılan vicdanı retçi Mustafa Hürben, söz konusu parayı ödememe kararı aldı.

Bu kapsamda 3 gün süreyle hapse gönderilecek.

Para cezasını ödemesi için kendisine verilen 5 gün süre, Salı günü dolacak olan Hürben'in, polis tarafından tutuklanmayı Meclis önünde bekleyeceği açıklandı.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, tüm anti-militaristler ve barış aktivistleri, Salı günü, saat 13:00’de meclis önünde buluşmaya ve vicdani retçi Mustafa Hürben’i hapishaneye uğurlama sürecinde dayanışmaya davet etti.

Anımsanacağı üzere CTP Milletvekilleri ile bağımsız vekiller, Meclise vicdanı ret hakkının yasalaşması için öneri sunmuştu.

Bu öneri, UBP-YDP-DP Hükümetine mensup vekiller tarafından, "ateşkes var" diyerek, reddetmişti.