Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'na hapis cezası

Seferberliğe gitmeyi reddetmesi nedeniyle ikinci kez Askeri Mahkeme'de yargılanan vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, 3 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkeme, Karapaşaoğlu'nu 1000 TL para cezasına çarptırdı. Karapaşaoğlu ise parayı ödemeyeceğini belirtmesi üzerine 3 gün süreyle hapse gönderildi.

Karapaşaoğlu, 2013 yılında askerin seferberlik çağrısına karşı çıkmış ve vicdani reddini açıklayarak 2019 yılına kadar askeri mahkemelerde yargılanmıştı.

2019 yılında ise para cezasına çarptırılmış, ancak bu parayı ödemediği için önce 20 gün hapis cezasına çarptırılmış, ardından da bir üst mahkemenin "insan haklarına aykırı" kararı sonrası, 3 gece 4 gün merkezi cezaevinde kalmıştı.

UBP'li vekiller iki yüzlülük yapıyor

Mahkemenin kararı sonrası açıklama yapan Vicdani Ret İnisiyatifi'nden Murat Kanatlı, Avrupa Konseyinin organlarında, Strazburg'da şov yapan UBP'li vekillerin, yine aynı konseyin bir organı olan AİHM kararlarını uygulanmadığını, Mecliste yasa çıkartmadığını, iki yüzlü davrandığını söyledi.

"Mücadelemize engel olmayacak"

Karapaşaoğlu'nun avukatı Öncel Pili ise "Halil'in cezaevine girmesi bu işin sonuna kadar mücadele vermemize engel olmayacak" dedi.