Vergiler döviz

Başbakan Sucuoğlu, AKP Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ile Ercan Havaalanı’nın “Türkiye’nin iç hattı” olmasını konuştu, buna gerekçe olarak “vergi indirimi” gösterildi. YENİDÜZEN, hava ulaşımında vergileri araştırdı: Vergiler dövize endeksli!

UBP Hükumeti döneminde, 2013 yılında Ercan’ın özelleştirilmesi sonrasında hayata geçen Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası’nda vergiler dövize endekslendi, Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel uçak bileti fiyatları da tırmanışa geçti.

1 TL’ye Ercan-İstanbul-Ercan uçuşu alan bir vatandaş, Ercan’dan çıkış vergisi olarak havaalanı işletmesine 17.40 Euro hizmet bedeli ödüyor, 0.66 Euro da diğer giderlerle ilgili ödeme yapıyor. Bu rakam toplamda 18.06 Euro’ya denk geliyor.

İstanbul’dan Ercan’a uçuşta ise İstanbul’daki havaalanı işletmecisine 16 Euro vergi ödeniyor. Bu rakamla birlikte bir yolcu için toplam vergi 34.06 Euro yani 528 TL’yi buluyor.



"İÇ HAT İMKÂNSIZ"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin ‘iç hattı’ olması yönündeki projenin imkansız olduğunu açıkladı.

VERGİLERİ TL'YE SABİTLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Canaltay, vergilerin dövize endekslendiğini, TL ile sabitlenmesinin ise uçak şirketleri ile Türkiye arasındaki anlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

PEGASUS: VERGİLERLE İNDİRİM YAPILABİLİR

Pegasus KKTC Direktörü, Turizmci Zeki Ziya, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin iç hattı olmasına yönelik projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını söyledi, buna karşın vergilerle ilgili indirim yapılabileceğini kaydederek, “Vergilerle indirim yapılabilir. Ama devlet bununla ilgili finansman kaynağı göstermeli” dedi.

MADDE MADDE ÜCRETLER: Ercan-İstanbul-Ercan uçuşu alan bir vatandaş, Ercan’dan çıkış vergisi olarak havaalanı işletmesine 17.40 Euro hizmet bedeli ödüyor, 0.66 Euro da diğer giderlerle ilgili ödeme yapıyor. Bu rakam toplamda 18.06 Euro’ya denk geliyor.



İstanbul’dan Ercan Havaalanı uçuşunda ise 16 Euro İstanbul’daki havaalanı işletmecisine vergi ödeyen vatandaş, yolcu vergisi olarak 34.06 Euro yani 528 TL ödüyor.



Havayolu şirketi her 1000 kilogram için havaalanı işletmecisine 4 Euro ‘konma ücreti’ ödüyor.



Konaklama ücreti olarak da her 1000 kilogram için 1 buçuk Euro ödeme yapıyor.



Havaalanında akaryakıt ikmal hizmeti alan şirketlerden de akaryakıt ikmali imtiyaz ücreti alınıyor. Bu ücret satılan her 1000 (bin) litre için 4 Euro.



Ayrıca, hava limanlarında hava araçlarına itfaiye tarafından verilen emniyet tedbiri hizmetleri için Daireye, her bir saat veya kesri için 50 Euro emniyet tedbiri hizmeti ücreti de ödeniyor.



Havayolu şirketi, daireye her konma için yaklaşma ücreti olarak 25 Euro ödeme yapıyor.



Havaalanı işletmecisi ayrıca şirketlerden aydınlatma ücreti de alıyor. Aydınlatma ücreti gün batımı ile gün doğumu veya görüş durumuna göre aydınlatma sistemlerinin çalıştığı saatlerde her konma veya kalkışın sadece birisi için 35 beş Euro olarak belirlendi.

Ayşe GÜLER



Ercan Havaalanı’nın ‘Türkiye’nin iç hattı’ olması gündeme geldi, Başbakan Faiz Sucuoğlu bu adımı ‘vergilerin düşürülmesine’ bağladı, gözler bilet fiyatlarındaki vergi dilimlerine çevrildi.

UBP Hükümeti döneminde, 2013 yılında Ercan’ın özelleştirilmesi sonrasında hayata geçen Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası’nda vergiler dövize endekslendi, Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel uçak bileti fiyatları da tırmanışa geçti.

Yolcuların yalnızca vergi ödediği ücretin 528 TL’yi bulduğu ortaya çıktı.

1 TL’ye Ercan-İstanbul-Ercan uçuşu alan bir vatandaş, Ercan’dan çıkış vergisi olarak havaalanı işletmesine 17.40 Euro hizmet bedeli ödüyor, 0.66 Euro da diğer giderlerle ilgili ödeme yapıyor. Bu rakam toplamda 18.06 Euro’ya denk geliyor.

İstanbul’dan Ercan Havaalanı uçuşunda ise İstanbul’daki havaalanı işletmecisine 16 Euro vergi ödüyor.

Bu rakamla birlikte toplam yolcu vergisi 34.06 Euro yani 528 TL’yi buluyor.

Vergilerin döviz cinsi üzerinden alınması nedeniyle söz konusu rakam sıklıkla değişkenlik gösterebiliyor.

Söz konusu ücretlere konma, konaklama, akaryakıt ikmali, yaklaşma ve aydınlatma ücreti dahil değil.

YENİDÜZEN, uçak bileti fiyatlarının nasıl ucuzlayabileceğini sorguladı, yetkili kişilerle görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin ‘iç hattı’ olması yönündeki projenin imkansız olduğunu açıkladı.

Canaltay, vergilerin dövize endekslendiğini, TL ile sabitlenmesinin ise uçak şirketleri ile Türkiye arasındaki anlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Pegasus KKTC Direktörü, Turizmci Zeki Ziya, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin iç hattı olmasına yönelik projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını söyledi, buna karşın vergilerle ilgili indirim yapılabileceğini kaydederek, “Vergilerle indirim yapılabilir. Ama devlet bununla ilgili finansman kaynağı göstermeli” dedi.

Konma konaklama ücreti

2013 yılında UBP hükümeti döneminde yapılan Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası ile hem hizmetler Euro’ya endekslendi, hem de havaalanı işletmecisinin hizmet bedelleri belirlendi.

Yasaya göre, havaalanı işletmecisi her uçaktan konma ücreti alıyor.

Havayolu şirketi her 1000 kilogram için havaalanı işletmecisine 4 Euro ödüyor.

Ayrıca havayolu şirketleri konaklama ücreti olarak da her 1000 kilogram için 1 buçuk Euro ödeme yapıyor.

Akaryakıt ikmali için 4 Euro…

Havaalanında akaryakıt ikmal hizmeti alan şirketlerden de akaryakıt ikmali imtiyaz ücreti alınıyor.

Bu ücret satılan her 1000 (bin) litre için 4 Euro olarak yasada yer aldı.

Ayrıca, hava limanlarında hava araçlarına itfaiye tarafından verilen emniyet tedbiri hizmetleri için Daireye, her bir saat veya kesri için 50 Euro emniyet tedbiri hizmeti ücreti de ödeniyor.

Yaklaşma ücreti 25 Euro, işletmeciye 35 Euro…

Havayolu şirketi, daireye her konma için yaklaşma ücreti olarak 25 Euro ödeme yapıyor.

Havaalanı işletmecisi ayrıca şirketlerden aydınlatma ücreti de alıyor.

Aydınlatma ücreti gün batımı ile gün doğumu veya görüş durumuna göre aydınlatma sistemlerinin çalıştığı saatlerde her konma veya kalkışın sadece birisi için 35 beş Euro olarak belirlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Vergilerin TL’ye endekslenmesi anlaşmaya bağlı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin ‘iç hattı’ olması yönündeki projenin imkansız olduğunu açıkladı, “Uluslararası bir havaalanıyız bu mümkün değil. Bu kurallarla olmaz” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Canaltay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘vergilerle düzenleme’ yapılıp, yapılamayacağı konusunda çalışma yapılmasını istediğini, projenin yanlış anlaşıldığını kaydetti.

Canaltay, vergilerin dövize endekslendiğini, TL ile sabitlenmesinin ise uçak şirketleri ile Türkiye arasındaki anlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Vergilerle ilgili çalışmanın hayata geçmesi halinde uçak bileti fiyatlarında 300-400 TL arasında ucuzlama olacağını ifade eden Canaltay, “Uçak bileti fiyatlarındaki yükseklik, arz talep meselesi var. İki şirketimiz var. Şirketler çoğalırsa daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Pegasus KKTC Direktörü, Turizmci Zeki Ziya, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin iç hattı olmasına yönelik projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını söyledi, buna karşın vergilerle ilgili indirim yapılabileceğini kaydederek, “Vergilerle indirim yapılabilir. Ama devlet bununla ilgili finansman kaynağı göstermeli” dedi.

Ziya, “Vergilerin yüzde 48’i KKTC devletinindir. Vazgeçsinler, vergiler iner” şeklinde konuştu.

“Biz uluslararası uçuşuz. İç hat projesinde KDV vardır. Yani fiyatlara KDV mi ekleyecek?” diyen Ziya, “Cümle kuruldu ama altı boştur” diye konuştu.

Pegasus KKTC Direktörü, Turizmci Zeki Ziya:

“Cümle kuruldu ama altı boş”

Pegasus KKTC Direktörü, Turizmci Zeki Ziya, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin iç hattı olmasına yönelik projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını söyledi, buna karşın vergilerle ilgili indirim yapılabileceğini kaydederek, “Vergilerle indirim yapılabilir. Ama devlet bununla ilgili finansman kaynağı göstermeli” dedi.

Ziya, “Vergilerin yüzde 48’i KKTC devletinindir. Vazgeçsinler, vergiler iner” şeklinde konuştu.

“Biz uluslararası uçuşuz. İç hat projesinde KDV vardır. Yani fiyatlara KDV mi ekleyecek?” diyen Ziya, “Cümle kuruldu ama altı boştur” diye konuştu.

Ziya, alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle vatandaşların yurt dışına seyahat etmesinin de zorlaştığını kaydetti.

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