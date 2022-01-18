Başbakan’dan “iç hat” savunması: Vergiler için!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ercan Havaalanı’nın Türkiye’nin “iç hattı” olması yönündeki projeyi “vergilerin düşmesi için atılmış bir adım” olarak nitelendirdi.

Sucuoğlu, tepki çeken ‘iç hat’ projesine ilişkin açıklama yaptı, ‘yüksek bilet fiyatlarını ucuzlatma’ için bu alternatifin değerlendirildiğini savundu, “KKTC'nin uçuş anlamında içhat vergilendirme sistemine alınması hususunun, KKTC’nin vilayetleştirileceği gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum” ifadelerini kullandı.

“Vilayetleşme anlamına gelmez”

“KKTC’nin uçuş anlamında iç hat değerlendirilmesinin vilayetleşme anlamına gelmeyeceğini belirten Sucuoğlu, bu düzenleme ile uçak biletlerinde en az 37 Euro indirim olacağını da iddia etti.

Konunun çarptırıldığını ve vilayetleştirme iddialarına vardırıldığını savunan Sucuoğlu, ‘dar görüşlü bu zihniyetlere yanıt vermek gerekmektedir’ dedi, Türkiye’nin desteği ile projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

“KKTC’ye yönelik hava ulaşımında bilet fiyatlarının son günlerde yüksek seyretttiği herkesin malumudur. Ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü için uygun fiyata ulaşım gerekliliği yanında, öğrenim hayatını KKTC’de sürdürmeyi tercih eden öğrencilerimiz için de oldukça pahalı uçak bileti fiyatlarının asgari düzeye indirgenmesi, KKTC’nin ekonomik ve mali getirisi açısından büyük önem arzetmektedir.

Türkiye'de yaptığımız istişarelerde yüksek bilet fiyatları da ele alınmış ve bilet fiyatlarını ucuzlatma konusunda Turkiye-Ercan arasındaki uçuşlar için havalimanı vergilendirmesinde Ercan’ın iç hat olarak değerlendirilmesi de alternatifler arasında yer almıştır. Geçtiğimiz dönemlerde de bir çok kez gündeme gelen bu konu hakkında, yaptığımız girişimlerin olumlu sonuçlanmaya doğru yol alması bazı muhalif çevrelerde panik yaratmıştır. KKTC'nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun, KKTC’nin vilayetleştirileceği gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki bu yönde benzer öneri defalarca KITSAB tarafından da ortaya konmuş bir görüştür ve bilet fiyatlarını ucuzlatmaya dönük bir gayesi vardır. İç hatlar ile dış hatlar arasında sadece vergilendirme anlamında 37 Euro fark bulunduğu göz önüne alındığında ve havayollarının dış hat olarak ödediği diğer giderler de hesaba katıldığında bu rakam daha da yükselmekte ve neticede tüketiciye fiyat olarak yansımaktadır. Böyle bir düzenlemenin mümkün olması bilet fiyatlarında minimum 37 euro indirim yapılmasına neden olacaktır. Bu öneri ile murad edilen tüketicimizi artan bilet fiyatlarına karşı korumak ve ucuzlayan fiyatlarla özelde turizme genelde ülke ekonomisine katkısını artırmaktır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bir çok konuda olduğu gibi ülke menfaatine olacak böyle bir gelişmenin önünü tıkamak ve konuyu çarpıtarak vilayetleştirme iddialarına vardıracak kadar ileri gidebilen dar görüşlü bu zihniyetlere yanıt vermek gerekmektedir. Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC Halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye ve bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler”.