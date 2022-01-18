Ercan için Türkiye’ye ‘iç hat’ adımı

Fehime ALASYA

Türkiye ziyaretinde Ercan Havaalanı’nın Türkiye’deki İç hatlar kapsamına alınmasıyla ilgili AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile detaylı bir görüşme yaptıklarını açıklayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu uygulamanın ulaşımda ekonomik rahatlama sağlayacak bir adım olduğunu savundu, tepkiler gecikmedi.

‘İç hat’ girişimi hem siyasi arenada, hem de eski Ulaştırma Bakanları arasında ‘çok gerçekçi’ bulunmadı.

Ulaştırma Eski Bakanlarından Tolga Atakan, “Bunu hayata geçirmek çok gerçekçi görünmüyor” diyerek, bu söylemlerin dönem dönem altı doldurulmadan ortaya konduğunu anımsattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Eski Bakanlarından Salih Usar, “Bu tamamen ülkenin kimliğine ve kişiliğine el atmak demektir” değerlendirmesinde bulunurken, Ömer Kalyoncu, ‘söylemlerin içinin doldurulması’ gerektiğine vurgu yaptı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, bu durumun Ercan’ı bir “vilayet havaalanı” yapacağını kaydederek hükümete tepki gösterdi.

Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya da söylemelerin altının doldurulması gerektiğini belirterek, “İç hatlar kapsamına almak başka bir durum, iç hatlarda uygulanan verilerlin burada da uygulanması başka bir durumdur” şeklinde konuştu.

Canaltay yorum yapmaktan kaçındı

Resmiye Canaltay ise konuyla ilgili henüz Başbakan Faiz Sucuoğlu ile detaylı bir görüşme yapmadığını ifade ederek yorum yapmaktan kaçındı.

Ercan Havaalanı’ndan elde edilen bilgide ise bunun gümrük, muhaceret gibi işlemlerle teknik olarak bunun mümkün olmadığı ifade edildi.

Başbakan: “Beni ilgilendiren vatandaşımın cebinden çıkacak olan paradır

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün sabah Genç TV’de Nazar Erişkin’in programında Türkiye ziyaretinde Ercan Havaalanı’nın Türkiye’deki İç hatlar kapsamına alınmasıyla ilgili AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile detaylı bir görüşme yaptıklarını anlattı. Sucuoğlu, “Beni ilgilendiren vatandaşımın cebinden çıkacak olan paradır, bu konuda adım atılması ve nihai sonuca varılmasını istiyorum. Bunu uzun süre konuştuk, seçim sonrası yapacağımız işler arasındadır. Ülkedeki ekonomik akışı sağlayacak olan çalışmalar arasındadır.” dedi.

Sucuoğlu, bu durumun diplomatik bir sıkıntı yaratmayacağı düşüncesini de paylaştı.

Ulaştırma Eski Bakanlarından Tolga Atakan:

“Bunu hayata geçirmek çok gerçekçi görünmüyor”

Bu söylemlerin dönem dönem altı doldurulmadan ortaya konduğunu anımsatan Ulaştırma Eski Bakanlarından Tolga Atakan da konuyla ilgili ayrıntılar paylaşarak, “Bunu hayata geçirmek çok gerçekçi görünmüyor” yorumunu yaptı.

Atakan, şöyle devam etti: “Aslında murat edilen biletleme yapılırken iç hat tarifesinde olan vergilendirmelerin ülkemizle de bağdaştırılmasıdır. Bu teknik anlamada biletleme anlamına geliyor. TC’deki tüm hava limanları özel hava limanıdır. Teknik uygulaması çok mantıklı gelmiyor. Vergilendirme anlamında iç hatlarında olan vergi dilimini Ercan’a da uygulanmaktan söz ediliyordur. Bu uygulamada çok fala mümkün mü sanmıyorum. Bunu Türkiye’deki hava alanları nasıl uygulayacak, Sivil Havacılık yaptırımları, işletmecilerin antlaşması gibi konularda çeşitli sıkıntılar olabilir. Tüm bunların aşılması gerek. Bunu hayata geçirmek çok gerçekçi gelmiyor.”

Ulaştırma Eski Bakanlarından Salih Usar:

“Bu tamamen ülkenin kimliğine ve kişiliğine el atmak demektir”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Ercan ile ilgili ‘iç hat söylemlerini’ değerlendiren Ulaştırma Eski Bakanlarından Salih Usar, “Bu KKTC’yi ortadan kaldırmaya dönük anlayışın ürünüdür. Ya iki ayrı devlet, KKTC söylemleri nerede o zaman?” diye sordu.

İç hatların bir ülkenin kendi hava sahası çerçevesinde yürüttüğü bir faaliyet olduğuna değinen Usar, “Bu teknik olarak zaten mümkün olmaz.” yorumu yaptı.

İki devlet arasında sivil havacılıkta çeşitli işbirlikleri yapılmasına karşın ‘Ercan’ın ‘iç hatlar kapsamına alınmasının’ söz konusu olamayacağını anlatan Usar, “Bu tamamen KKTC’nin, ülkenin kimliğine ve kişiliğine el atmak demektir, başka bir yorumu olamaz” dedi.

Usar, şöyle devam etti: “Hava sahamız üzerinden geçen uçaklara sivil havacılığımız hizmet veriyor. Biz bunu sunacak durumda olmasak anlarım ama sunuluyor. Bu BM tarafından da kabul edilmiş bir durum. Kaldı ki Annan Planında da Ercan bir varlık olarak kendini kabul ettirmişti.”

Ulaştırma Eski Bakanlarından Ömer Kalyoncu:

“Söylemlerin içi doldurulmalı”

Söz konusu uygulamanın yeni bir girişim olmadığını, geçmişte de buna benzer uygulamaların gündeme geldiğini anlatan Ulaştırma Eski Bakanlarından Ömer Kalyoncu, “Söylemlerin içi doldurulmalı, eğer fiyatlar ucuzlayacaksa ve konu bunun dışında farklı alanlara çekilmeyecek yorum yaparken daha çok detay bilmemizde fayda var.” dedi.

Konuyla ilgili neler konuşuldu, neler düşünüldü, uygulamaya tam olarak neler dahil edilecek bilinmesi gerektiğine değinen Kalyoncu, “Türkiye’de iç hatlar ucuz mu ona bakmak gerek. Eğer öyleyse bu yapmak daha uygun fiyata yapması demektir. Bu sadece bilet fiyatlarıyla ilgili düşünülmeli. Her detay belirtilmeli” yorumunu yaptı.

Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya:

“İç hatlar kapsamına almak başka, oradaki vergileri burada da uygulamak başka”

Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya da söylemelerin altının doldurulması gerektiğini belirterek, “İç hatlar kapsamına almak başka bir durum, iç hatlarda uygulanan verilerlin burada da uygulanması başka bir durumdur. İç hatlar kapsamına alınacaksa KKTC’yi iptal etmeleri anlamına gelir. Türkiye’de İç Hatlarda uygulanan vergi buraya da uygulansa o zaman olumlu bir adım atılmış olur, burada büyük ekonomik fark yaşanır” dedi. Ziya, uygulamayla ilgili daha çok detaylı bilgiler paylaşılması gerektiği görüşünü paylaştı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“Bu durum Ercan’ı bir “vilayet havaalanı” yapacak”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Genç TV’de Nazar Erişkin'in programına katılan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, “yaptığı Türkiye ziyaretinde Binali Yıldırım ile de görüştüğünü ve Ercan Havalimanı’nın Türkiye'nin İÇ HATLARI kapsamına alınacağını açıklamasını” değerlendiren Derya, bu durumun Ercan’ı bir “vilayet havaalanı” yapacağını kaydetti.

“Bu Ercan Havalimanının Türkiye illerinde bulunan Havaalanları statüsüne indirgenmesi demektir. Ayrıca Türkiye'den KKTC'ye yapılacak olan uçuşlarda hiçbir muhaceret işlemi yapılmayacağı anlamına gelmektedir” diyen Doğuş Derya hükümete tepki gösterdi.

Derya, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi: "Devleti biz kurduk, egemen ve eşitiz" diye naralar atanlar, KKTC'nin devlet havalimanını bir vilayet havaalanı haline getirip devleti yok sayıyorlar. Attıkları her adımla devletin tüm yapılarını ortadan kaldıran bu zihniyete UBP'li arkadaşlar ne diyor bilmiyorum ama KIBRIS'I YURT BİLEN HERKES BUNA İZİN VERMEYECEK!”