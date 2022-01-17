“Başbakan açıkladı, Ercan'ı Türkiye'nin iç hatları yapacaklarmış, izin vermeyeceğiz"

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Genç TV’de Nazar Erişkin'in programına katılan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, “yaptığı Türkiye ziyaretinde Binali Yıldırım ile de görüştüğünü ve Ercan Havalimanı’nın Türkiye'nin İÇ HATLARI kapsamına alınacağını açıkladığını” belirtti.

Bu durumun Ercan’ı bir “vilayet havaalanı” yapacağını kaydeden Derya hükümete tepki gösterdi.

“Bu Ercan Havalimanının Türkiye illerinde bulunan Havaalanları statüsüne indirgenmesi demektir. Ayrıca Türkiye'den KKTC'ye yapılacak olan uçuşlarda hiçbir muhaceret işlemi yapılmayacağı anlamına gelmektedir” diyen Doğuş Derya sosyal medya paylaşımında devamla şunları yazdı:

"Devleti biz kurduk, egemen ve eşitiz" diye naralar atanlar, KKTC'nin devlet havalimanını bir vilayet havaalanı haline getirip devleti yok sayıyorlar. Attıkları her adımla devletin tüm yapılarını ortadan kaldıran bu zihniyete UBP'li arkadaşlar ne diyor bilmiyorum ama KIBRIS'I YURT BİLEN HERKES BUNA İZİN VERMEYECEK!