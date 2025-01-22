“Neden ‘Forbes Vergi Listesi’nde yer alanlarla aynı vergi oranını ödüyoruz?”

Lema GÖZAY

Sendikalar, ‘Gelir Vergi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın hala daha Meclis Genel Kurul’u gündemine alınmamasına ilişkin Maliye Bakanlığı önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Protesto sırasında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın faciasında hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonucunda İsias Otel’de yaşanan felaketin farklı bir boyutunun yaşandığını belirterek, “Güvenlik önemli, denetim önemli. Oraya dikkat çekip bizim de önlemlerimizi almamız gerekiyor ama hala daha ders almamış bir hükümet var” ifadelerini kullandı.

Maviş, Ocak ayının sonuna gelindiğine işaret ederken, Maaşların ödenmesi, vergilerin hesaplanması, oranlar matrahlar muafiyetler hep bu ayın içerisinde olduğunu belirterek, “Ama hükümet dersine çalışmıyor. Bizi rahatsız eden beceriksizlikleri ve yönetim becerisini gösterememeleridir.” Dedi.

“Ortaklaştığımız ‘Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’ ile ilgili ne oldu da hayat bulmadı?”

21 Ekim’de kamuda 5 yetkili sendika ile Maliye Bakanlığı Mali Protokol Görüşmeleri çerçevesinde mutabakata varıldığını hatırlatan Maviş, dün itibariyle görüşülmesi gerekilen yasa tasarısının komite toplantısının ‘devlet ciddiyetsizliğiyle’ bilinmez bir tarihe ertelenme gerekçesini sorgularken şunları söyledi: “Gelir vergisi dilimleri ve indirimleri ile ilgili 5 sendikanın imzası olan tabloyu Maliye Bakanlığı’na sunduk. 18 Aralık’ta da Maliye Bakanlığı Resmi Gazete’den bunu yayımlayarak Meclis’e gönderdi. Meclis ivediliğini aldı ve dün itibariyle görüşmesi gerekiyordu. Ne olduysa komiteye çağırılan vekiller acil bir mail aldı ve komite toplantısı bilinmez bir tarihe doğru ertelendi. Böyle devlet ciddiyetsizliği olmaz. Biz sendikalar olarak zamanımıza emeğimize değer veririz. Ve bilimsel çalışmalarla maliye bakanlığının müzakere masasına oturup fikirlerimizi söyleriz. Ortaklaştığımız Resmi Gazete’de yayımlanan, dün Meclis’in alt komitesinden geçip Meclis Genel Kurulu’na gelmesi gereken gelir vergisi değişiklik yasa tasarısı ile ilgili ne oldu da hayat bulmadı bunu merak ediyoruz”

Maviş, hükümetin ‘ciddiyetsizliğinin kabul edilemez’ olduğunu vurgularken, dün iptal edilen komitede tasarının geçmesiyle çalışanların net maaşına hatırı sayılır bir artış yaşanacağını belirterek “Eğer bu ülkeyi yönetmeye talipse bu hükümet, Sayın Özdemir Berova Maliye Bakanlığı’nı yönetmeye talipse önce ciddi olacak. Böyle gayri resmi davranışı biz kabul etmiyoruz. Bu ciddiyetsizlik, saygısızlıktır bu çalışanları vergi düzenlemesi yapmayarak onları daha fazla vergi ödemeye mahkûm etmek demektir. Dün komiteden bu vergi yasa tasarısı geçmiş olsaydı ve meclisten onaylanmış olsaydı, çalışanların net maaşına hatırı sayılır bir artış olacaktı” ifadelerini kullandı.

“Neden ‘Forbes Vergi Listesi’nde yer alanlarla aynı vergi oranını ödüyoruz?”

Emekçilerin yüzde 37 bandında vergi ödemesini sorgulayan Maviş, hükümetin önünde 31 Ocak’a kadar vakti olduğunu belirterek, “Neden ‘Forbes Vergi Listesi’nde yer alanlarla aynı vergi oranını ödüyoruz? Bu düzenlemeyle vergilerde matrahlarda kamu çalışanları öğretmenler işçiler daha aşağı basamaklarda vergi ödeyecek ve geliri bir nebze olsun refah seviyesine belirli bir dönem için ulaşacak. Bu yapılanı kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Önlerinde 31 Ocak’a kadar süre var. Bunun düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

“Bu fakirleştirme politikası kabul edilemezdir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise Maliye Bakanlığı önündeki protestolarında yaptığı konuşmasında, “Bir kez daha çalışanın emeklinin emekçinin cebine elini atan politikayla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Yasa Tasarısı’ndan kaçınılmasıyla ciddi kayıpların yaşanılacağına dikkat çeken Eylem, hükümetin sermayeye sağladığı imtiyazlara işaret ederek şunları söyledi: “Fakirleştirmeye doğru atılan adımların bir parçasıdır. Sermayenin hükümeti sermayeye imtiyazlar sağlarken, vergi afları, elektrik borcu afları salarken emekçinin cebine elini atması elbet ki kabul edilemezdir. Bu fakirleştirme politikası kabul edilemezdir. Cevabımızın en başından beridir bellidir, her türlü mücadele ortaya konulacaktır, eylemsel birliktelikle birlikte. O yüzden bir an önce bu konuda adım atılmalıdır.”

“Şu an uğraştıkları Aralık ayında yapılan grevlerle ilgili kesintiler”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise, matrahların yılın başında yasa ile belirlenmesi gerektiğine ve yıllık kişisel muafiyetlerinde asgari ücretin dikkate alınmasıyla belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek “Bu bir yıllık süreç içerisinde tüm çalışanlar, ister özel ister kamu olsun tüm emekçilerin vergi dilimlerini matrahlarını ve muafiyetlerle ilgili hesaplamalar açısından çok önemlidir” dedi.

Bengihan, Ocak ayının bitmesine yakın tarihlerde olunduğuna dikkat çekerek, Yasa Tasarısı’nın hala daha alt komiteden dâhil geçmediğini belirterek, Maliye Bakanlığı’nın şu anki önceliğinin Aralık ayında gerçekleşen eylemlere yönelik maaş kesintileri olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Tasarı, Alt komiteden geçecek görüşülecek sonra genel kurula çıkacak. Bu zamanla bir yarışmadır ama öğrendiğimiz kadarıyla şu an Maliye’de öncelik vergi dilim ve matrahların hesaplanması ve ona göre muafiyetlerin kesilmesi olması gerekirken yasanın meclisten geçerek şu an uğraştıkları Aralık ayında yapılan grevlerle ilgili kesintileri yapıyorlar. Onun talimatını verdiler, maaşlardan kesinti olsun da eksik alsın çalışanlar. Vergi ile ilgili düzenlemeyi maalesef öteliyorlar”

Vergi düzenlemelerinde gecikme yaşanacağına işaret eden Bengihan, yıl içerisinde ‘adaletsizce vergi verilmesi’ durumunun ortaya çıkacağını belirterek, “Biz bir şeyler yaşanmadan bunu uyarısını, ikazını gerek arayarak gerek ise buralara gelerek eylem yaparak sürekli rahatsızlık veriyoruz. Ama anlamadığımız şey var ‘bir kulaklarından giriyor diğer kulaklarından çıkıyor herhalde’ . Bu büyük bir sorumsuzluktur, duyarsızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Biz mücadelemize kararlı duruşumuzla devam edeceğiz”

Bengihan, hükümetin bu şekilde tavrına devam etmesi durumunda vergi muafiyetleri ve kesintilerin eski düzenlemeye göre yaşanacağını ve daha yüksek vergi ödeneceğini vurgularken, hükümetin genel itibariyle mantığının ‘Yasa Gücünde Kararname’ çıkarmayla düzenleme yapma yönünde olduğunu, sendikaların ise mücadelelerine kararlı şekilde devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Meclisin açık olup tartışılması, görüşülmesi olağan ve hukuken olması gerekendir ama alışkanlıklarından vazgeçemediler. Herhalde Yasa Gücünde Kararname çıkarırık vergi matrahlarını, muafiyetlerini orada düzenlerik gibi zihniyet var. Ama ay bitiyor, maaşlar kesilecek. Hassasiyetimiz bundandır, ısrarımız da devam edecektir. Biz mücadelemize kararlı duruşumuzla devam edeceğiz.”

“Sendikalar bu dik duruşu sergilediği sürece o koltuklarda rahat oturamayacaklar”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan ise, hükümetin ‘gayriciddi ve tutarsız’ bir yapıda olduğunu belirterek, “Bu ülkeye yönetecek yönetim yetisini kaybeden kişilerle karşı karşıyayız. Ancak bu ülkede bilinsin ki bu sendikalar bu dik duruşu sergilediği sürece o koltuklarda rahat oturamayacaklar” dedi.

Vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerin belirlenmesinin çalışanlar adına çok önemli bir husus olduğunu vurgulayan Atan, hükümeti ‘aklıselim’ davranmaya davet ederek şunları söyledi: “Bunları kendileri de biliyor. Ama hala daha aynı tavrı sergilemekten çekinmiyorlar. Fakirleşmeye, yoksullaşmaya yönelik her şeyi yapıyorlar. Biz bunları kabul etmeyeceğiz. Bu süreç yine ya kararnameler ile yine yasaları delerek, anayasaya aykırı hareket ederek davranabilirler. Ancak önünüzde zaman varken neden yasal süreçte yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz. Bunları kendilerine sormamız lazım bunlar anlamıyor artık gerekirse ya onlar usanacak ya biz usanacağız. Ya aklıselim davranırlar matrahlar ve dilimlerle ilgili kararı Pazartesi gelmeden gerekli adımları atarlar ya da sıkıntıların devamı için aynı karar üzerinde yürümeye devam ederler”