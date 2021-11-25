Vekil sayıları değişti: Girne 11, Güzelyurt 3

Yüksek Seçim Kurulu ilçelere ilişkin vekil sayılarını değiştirdi. Partilere iletilen bildirime göre Girne ve Güzelyurt’ta vekil sayısı değişti.

Nüfus yapısına bağlı olarak yapılan değişimle Girne’de 10 olan vekil sayısı 11’e yükselirken; Güzelyurt’ta sayı 4’ten 3’e geriledi.

Son karara göre dağılım şöyle oldu:

LEFKOŞA 16

GİRNE 11

MAĞUSA 13

İSKELE 5

GÜZELYURT 3

LEFKE 2