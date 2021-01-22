Ve aşı bitti

80 yaş ve üzerine önceki gün uygulanmaya başlayan Covid-19 aşılama süreci aşıların tükenmesi üzerine durduruldu. Lefkoşa’daki pandemi hastanesine giden 80 yaş ve üzeri yaşlılar “aşıların bittiğine yönelik” uyarı yazısı ile karşılaştı.

Yazıda aşıların bittiği gerekli açıklamanın yapılacağı yazıldı.

Bu sabah pandemi hastanesinde 230 kişiye aşılama yapılırken 20 kişi için de kayıt alındı. Aşıların tamamlanması ile kayıt işlemi de durduruldu.

İkinci parti aşıların ise ülkeye ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde randevu usulü ile Pfizer-BioNTech aşısı bugün de yapılmaya devam edecek. Dün alınan randevular üzerine Trenyolu’nda öğleden sonra aşılama devam edecek.