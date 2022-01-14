“Vatandaşlık, siyasi amaç için kullanılmayacak”

CTP Milletvekili adayı, Avukat Ürün Solyalı, vatandaşlığın siyasi amaçlarla kullanılmasını engellemek üzere, objektif kriterler getiren, yurttaşlığın elde edilmesinden sonraki ilk seçimde seçme ve seçilme hakkını içermeyen yeni bir Vatandaşlık Yasası çıkarılacağını kaydetti.

Solyalı, Beyaz Kimlik ile ilgili mevzuat, seçme ve seçilme hakkı dışındaki tüm hakların kural olarak tanıyacak biçimde değiştirileceğini de dile getirerek, “Bu ülkede yaşayan her bir bireyin insan haklarını gözeten, vatandaşlığın siyasi tahakküm olarak kullanılmasını engelleyen bir yapı zorunludur” dedi.

Nüfus ve vatandaşlık politikasızlığının planlamayı engellediğini, insan hakkı ihlaline neden olduğunu söyleyen Solyalı, bugüne kadar UBP tarafından verilen 3 farklı tip vatandaşlıkla ilgili CTP’nin yargıya taşıdığı davaları takip ettiğini söyledi, bu konuda madde madde taahhütleri sıraladı.

Solyalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Nüfus ve Vatandaşlık:

Nüfus ve Vatandaşlık Politikasızlığı, planlamayı engelliyor, ekonomik ve demokratik tahribata ve insan hakları ihlallerine ve istismara ve adalet hissinin zedelenmesine sebebiyet veriyor:

Bugüne kadar 3 farklı tip “Vatandaşlık” davası görme/yapma imkanı yakaladım.

1. Karalama defterindeki İstisnai Vatandaşlıklar: 2000’li yılların başında İstisnai Vatandaşlık yetkisi altında Müsteşarların evlerinin, parti merkezlerinin ikamet adresi olarak gösterildiği ve Ahmet X ve ailesi (6) kişi olarak el yazıları ile yazılmış UBP Başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından verilen binlerce vatandaşlık.

CTP’nin başvurusu üzerine Mahkemece iptal edildiler.

2. Koşullu İstisnai Vatandaşlıklar: UBP Başbakanlığında Bakanlar Kurulu, İstisnai Vatandaşlık yetkisi altında onlarca kişiye yasada amir hüküm olmasına rağmen Sağlık ve Güvenlik raporlarının gelmesini beklemeksizin koşullu vatandaşlık verdi.

CTP’nin başvurusu üzerine Mahkemece iptal edildiler.

3. Hiçbir Gerekçeye Dayanmayan İstisnai Vatandaşlıklar: UBP Başbakanlığında Bakanlar Kurulu hiçbir zorunluluk gerekçesi göstermeksizin İstisnai Vatandaşlık yetkisini kullanarak onlarca vatandaşlık vermiştir.

CTP’nin başvurusu üzerine birçoğu idare tarafından geri çekildi veya iptal edildi.

Taahhüdümüz:

Vatandaşlığın siyasi amaçlarla kullanılmasını engellemek üzere, objektif kriterler getiren, yurttaşlığın elde edilmesinden sonraki ilk seçimde seçme ve seçilme hakkını içermeyen yeni bir Vatandaşlık Yasası çıkarılacak ve uygulama uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planında belirlenen nüfus ve vatandaşlık politikası çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Beyaz Kimlik ile ilgili mevzuat, seçme ve seçilme hakkı dışındaki tüm hakları kural olarak tanıyacak biçimde değiştirilecek.

Bunun kararının Kıbrıslı Türkler’de olacağı ve herhangi bir şarta da bağlanamayacağı çok açık ve tartışmasızdır. Bu ülkede yaşayan her bir bireyin insan haklarını gözeten, vatandaşlığın siyasi tahakküm olarak kullanılmasını engelleyen bir yapı zorunludur. Bu insan haklarının ve öngörülebilir demokratik bir yönetimin gereğidir de. Bunun için hem yeterli çalışmamız hem de irademiz vardır.