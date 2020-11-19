'Vatandaşlık' vaadiyle 164 bin TL dolandırıcılık

Girne’de 72 yaşındaki bir kişi, KKTC vatandaşı yapma vaadiyle 164 bin TL aldı.

Polisin açıklamasına göre, Girne’de isminin baş harfleri M.M.P. (E-72) olan bir şahıs, KKTC vatandaşı yapma vaadiyle Türkiye’de sakin bir kişiden Temmuz-Ağustos aylarında164 bin TL aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mağusa'da uyuşturucu

Mağusa’da bir kişi üzerinde ve aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mağusa’da Işıklı Sokak’ta M.K.’nin (E-29) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ev yangını

Esentepe’de Turtle Bay sitesinde Eva Ekle’ye ait evde dün, prize takılı durumda bırakılan elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev içerisindeki eşyalar tamamen yandı.