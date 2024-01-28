Hristodulidis Hükümeti’nin Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı 14 maddelik pakette yer alan; ‘karma evliliklerden doğan çocuklara’ ilişkin maddeye tepki gösteren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Vatandaşlık, bir lütuf değil, haktır!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, paketin, BM Genel Sekreteri Guterres’in özel temsilcisi Cuellar'ın adaya gelmesinden kısa bir süre duyurulduğuna dikkat çekerek “Sayın Cuellar'ın da bunu not etmesi gerekiyor” vurgusu yaptı.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Aylardır Kıbrıslı Türklere yönelik bir "açılım paketi"ni gündemde tutuyor Sn. Hristodulidis.

En çok merak edilen konu, çok sayıda Kıbrıslı Türk çocuğu/genci ilgilendiren "karma evliliklerden doğan çocuklar"ın vatandaşlığı meselesiydi.

Aslında bu konu, ne bir "müzakere", ne bir "güven yaratıcı önlem", ne de bir "açılım" meselesi! Mesele bir insan hakları ihlalinin giderilmesinden, bir ayrımcılığın ortadan kaldırılmasından ibaret.

Nihayet Sn. Cuellar'ın gelişi arifesinde açıklama geldi: Vatandaşlık başvurularını inceleyeceklermiş!

Bu çocukların haklarından söz ediyoruz Sn. Hristodulidis. Lütuf değil, hak! Yapmanız gereken bir an önce ayrımcılığı kaldırmak ve hakkı tanımak! Gerisi laf-ı güzaf!

Ve Sn Cuellar'ın da bunu not etmesi gerekiyor!