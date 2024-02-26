“Valiz ve para bıraktılar, ben de tütünü doldurup verdim”

Ercan Havalimanı’ndaki VIP geçişinden 3 valiz sigara tütünü kaçırdığı gerekçesiyle Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine geri dönmesi sonucu tutuklanan emekli komutan Ö.P. ile ilgili polis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve sigara tütünlerinin B.M. isimli bir şahıstan aldığını söylediğini, söz konusu şahsın da Pazar günü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı B.M.’nin ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra emekli komutan Ö.P.’ye verdiğini anlattığını açıkladı.

Polis, savcının bir sorusu üzerine B.M.’nin Girne ve Lefkoşa’da marketleri olduğunu belirtti.

Polis, yine Boşnak’ın bir başka sorusu siparişi veren çiftin yurt dışında olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede neler konuşuldu?

Ercan Havalimanı’ndaki VIP geçişinden 3 valiz sigara tütünü kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Emekli Komutanı Ö.P.’ye tütünleri veren B.M. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, emekli komutan Ö.P.’nin 22 Şubat tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ercan Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp çıkış yaptığını söyledi.

Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında Kıbrıs’a geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının 24 Şubat 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, emekli komutanın gönüllü ifade verdiğini, sigara tütünlerini B.M. isimli şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, bunun üzerine B.M.’nin de 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı B.M.’nin ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra emekli komutana verdiğini anlattığını açıkladı.

Polis, savcı Hasan Boşnak’ın bir sorusu üzerine B.M.’nin Girne ve Lefkoşa’da ‘offlicance’ dükkanları olduğunu belirtti.

Polis, yine savcının bir başka sorusu siparişi veren çiftin yurt dışında olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.