Vakalarda bir haftada %78 artış: Lefkoşa ve Girne KIRMIZI BÖLGE!

YENİDÜZEN’in bilgi aldığı ‘Haftalık Covid-19 Raporu’na göre bu hafta toplam vaka sayısı geçtiğimiz haftadan bu yana %78 ORANINDA ARTIŞ gösterdi, adanın kuzeyindeki bölgesel risk haritasına göre KIRMIZI BÖLGELER Girne ve Lefkoşa olarak belirlendi.

YENİDÜZEN’in bilgi aldığı ‘Haftalık Covid-19 Raporu’na göre hafta boyunca yapılan 113.229 test sonucu 659’u yerel toplam 784 vakaya rastlandı.

102 yaşındaki 1 kadın hasta ise hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı geçtiğimiz haftadan bu yana %78 oranında artış gösterirken, adanın kuzeyindeki bölgesel risk haritasına göre kırmızı bölgeler Girne ve Lefkoşa olarak belirlendi.

Lefkoşa’da haftalık pozitif vaka sayısı ortalama 386 kişi olarak gösterilirken, Girne’de bu rakam 184 oldu.

Öte yandan Mağusa, Güzelyurt ve Lefke turuncu bölgeler olarak belirlenirken, İskele bölgeye göre en düşük vaka sayısı ile sarı alanda değerlendirildi. Bu bölgelerdeki vakaların haftalık ortalaması şöyle:

Mağusa: 109 vaka

Güzelyurt: 141 vaka

Lefke: 106 vaka

İskele: 38 vaka

Yurtdışı vakaları düşüşte

Bulaşma oranı yerel temaslılar arasında artışa geçerken, yurtdışından gelen pozitif vakalarda ise düşüş var.

659 yerel vakaya karşılık yurtdışından gelen Covid-19 pozitif sayısı 15. Geçtiğimiz hafta 20 olarak verilen yurtdışı vaka sayısında bir haftada 5 kişilik bir düşüş kaydedildi.

Üç kişi yoğun bakım servisinde

Haftalık rapor verilerine göre 13 Temmuz 2021 itibariyle aktif vaka sayısı 1075.

Aktif vakalar arasındaki 1015 kişi otel izolasyonunda tutuluyor, 3’ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplamda 60 vakanın tedavisine ise hastane ortamında devam ediliyor.

20.029 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vaka

"Yaz ortasında Delta yaygınlığı ile birlikteyiz, bu kilit bir nokta…"

'Bulaş gençler arasında, düğünlere dikkat'