Vaka sayısı düşüyor: 14 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı. 45 kişi ise taburcu edildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada vakalarla ilgili şu ayrıntılara yer verildi:

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3

Girne

Girne Merkez- 2

15 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247

Toplam Vaka Sayısı: 3832

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2