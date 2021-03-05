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Vaka sayısı düşmüyor: 39 vaka

Vaka sayısı düşmüyor: 39 vaka

"Toplam 5730 test yapıldı, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5730 olup, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

29 kişi Lefkoşa, 3 kişi  Girne,  2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 3  /  Yenikent - 1/  Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21 

Girne

Boğazköy  - 1  / Alsancak- 2

Gazimağusa

Vadili  -2

İskele-1

Lefke

Gaziveren -1

5 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5730

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 32   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 572. 528 

 

Toplam Vaka Sayısı: 3587

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3155  

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 409 

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70     

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337  

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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