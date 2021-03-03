Vaka sayısı 35 bini aştı:  Güneyde sıkı denetim

Korona virüs salgınının kontrol altında alınabilmesi adına Kıbrıs’ın güneyinde uygulamada olan önlemlere uyulup uyulmadığına yönelik denetimleri sıkılaştırılırken, pandemi başlangıcından bugüne kadar güneyde kaydedilen vaka sayısının 35 bini aştığı ifade edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde uygulamada bulunan önlemler konusundaki denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını, kişilerin alınan kısıtlama kararları ve diğer önlemlere uyup uymadıklarının denetlenmesi görevini yürüten polis gücüne RMMO askerleri ve gümrük memurlarının da katıldığını yazdılar.

Kıbrıs Polis Subayı Hristos Andreu önceki gün yaptığı açıklamada, kısıtlamalara uyulup uyulmadığının daha etkin bir şekilde denetlenebilmesi adına 40 RMMO ve 23 gümrük personelinin denetim ekiplerine ek olarak göreve başladıklarını belirtti.

Pazar günü gerçekleştirilen denetimlerde 148 kişinin kısıtlama kararlarına uymadığının tespit edildiğini vurgulayan Andreu, etkin denetimin sağlanması amacıyla gerekirse daha fazla askeri ve diğer devlet personelinin takviye edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise dün yaptığı yazılı bir açıklama, kısıtlama ve tedbirlere uyulmamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin devam etmesi için vatandaşları tedbir ve kısıtlamalara uymaya çağıran Yoannu, önlemlerin kaldırılması konusunda aceleci davranmayacakları mesajını da verdi.



35 bin vaka

Gazete bir diğer haberinde ise, güneyde önceki gün korona virüs tespit edilen kişi sayısında artış gözlemlendiğini, tespit edilen 302 yeni vaka sonrasında toplam vaka sayısının 35 bin sınırını aşarak 35 bin 9’a ulaştığını yazdı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı ise önceki gün bir açıklamada bulunarak, olası bir üçüncü dalgaya hazır olunduğu mesajını verdi.