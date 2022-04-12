Vadili'de yangın
Vadili köyünde bulunan çöplükte dün meydana gelen yangın, rüzgarın etksiyle Kemal Uzun’a ait 10 dönümlük buğday ekili tarlaya geçti ve tarla içerisindeki biçilmiş buğdaylar yandı.
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Vadili köyünde bulunan çöplükte dün meydana gelen yangın, rüzgarın etksiyle Kemal Uzun’a ait 10 dönümlük buğday ekili tarlaya geçti ve tarla içerisindeki biçilmiş buğdaylar yandı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma sürüyor.
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Etiketler : yangin, polis basın bülteni