Vadili-Paşaköy yolu yağmura teslim

Ülkenin bazı yerlerinde hayatı olumsuz etkileyen yağışlar, Mesarya bölgesinde Vadili-Paşaköy yolunun sular altında kalmasına neden oldu. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yaptığı duyuruda Vadili-Paşaköy yolunun bazı yerlerinin sular altında kaldığını belirterek, sürücülere “mecbur olmadıkça bu yolu kullanmamaları” çağrısında bulundu.

Latif, sosyal medyadan yaptığı duyuruda; “Vadili - Paşaköy yolunu kullanacak sürücülerin aşırı yağışlardan dolayı dikkatli olmalarını, yolun belirli yerleri su altında kaldığını, mecbur olmadıkça bu yolu kullanmamalarını...” ifade etti.