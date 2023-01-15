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Vadili-Paşaköy yolu yağmura teslim

Vadili-Paşaköy yolu yağmura teslim

Ülkenin bazı yerlerinde hayatı olumsuz etkileyen yağışlar, Mesarya bölgesinde Vadili-Paşaköy yolunun sular altında kalmasına neden oldu.

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Ülkenin bazı yerlerinde hayatı olumsuz etkileyen yağışlar, Mesarya bölgesinde Vadili-Paşaköy yolunun sular altında kalmasına neden oldu. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yaptığı duyuruda Vadili-Paşaköy yolunun bazı yerlerinin sular altında kaldığını belirterek, sürücülere “mecbur olmadıkça bu yolu kullanmamaları” çağrısında bulundu. 

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Latif, sosyal medyadan yaptığı duyuruda; “Vadili - Paşaköy yolunu kullanacak sürücülerin aşırı yağışlardan dolayı dikkatli olmalarını, yolun belirli yerleri su altında kaldığını, mecbur olmadıkça bu yolu kullanmamalarını...” ifade etti.

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