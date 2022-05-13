Uzun: Takke düştü, kel göründü, herkes uyandı

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi (PM) Üyesi Gürsel Uzun, Ünal Üstel başkanlığında kurulan kabineyi eleştirdi, “Takke düştü kel göründü, herkes uyandı” dedi, “Ülkede ne siyaset kaldı, ne demokrasi” yorumunda bulundu.

Uzun, Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’na da çağrı yaparak, “Genel Başkan MYK’sını toplayacak ve kararını üretecektir... Ya bu kabineye destek verir kendini tamamen bitirir, ya da kabinede düzeltme yapılmasını, talep eder…” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu’nun kabineye destek vermesi halinde “Bohçasını toplayıp, oradan gider” yorumunu yapan Uzun şöyle dedi: “Düzeltme isterse de yaptırır, Yapılmazsa o zaman da MYK’dını toplar Güvenoyu verilmeyeceğinin kararını üretir... Aksi davrananlarla ilgili disiplin işlemi başlatır...

Ya da son günlerin modasına uyar, daha da sessizleşir, bir iki haftayı bulmadan istifa eder Kurultaya gideriz... Artık ortası yoktur bunun...”

Uzun, “Önce kandırıldık, sonra da kullanıldık” değerlendirmesi de yaptı.

Uzun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Takke Düştü, Kel Görüldü...

Tam da işi gücü bıraktık, ülkeye belki biraz hizmetimiz olur diye düşünmüştük ki, Ülkede ne siyaset kaldı ne de Demokrasi...

Önce Kandırıldık... Sonra kullanıldık...

İlk defamız da değil yani... Yalama olduk...

Adamı kullanırlar deniyordu da, zorlayarak sanıyorduk, Utandırarak kullandıklarını kimse söylemedi bize...

En çok üzen ve yaralayan, en çok hayal kırıklığına uğratan da, güvendiğimiz, sevdiğimiz, en çok değer verdiğimiz Yerden yediğimiz kazıklar değil mi zaten...

Hayırı nerde bilmiyorum amma adettendir hayırlısı ile kurulan bir Üst-El Hükümetimiz vardır artık...

Kuruluşu şekil itibarı İle yanlış olmasına rağmen bir çıkış yolu görüldüğünden kimse ses çıkarmadı...

Belirsizlikten çözümsüzlükten çıkma dendi, uyduk, uyutulduk...

Kabine görülene kadar da kimse uyanmadı, uyandırılmadı...

Şimdi takke düştü kel göründü, herkes uyandı...

Bütün olaylara vesile olan kişinin yeni oluşumda tekrar ayni yere getirmenin anlamı tamamen iyi niyette yoksun, garezine yapılan bir uygulamadır...

Bu iş aslında bu güne kadar oynanan oyunlarda kimlerin rolü olduğunu gösteriyor...

Bu uygulama bir anlamda da itiraftır...

Bu başta Halkımıza sonra partililerimize ve henüz daha Parti Başında olan Genel Başkana yapılan bir saygısızlıktır...

Yıllarca uğruna mücadele verdiğimiz değerler bir anda yok oldu gitti...

Bunun daha önce ülke olarak yaşamadık, inşallah bir daha yaşamayız...

Bu ilk defamızdır biliyorum amma UBP’nin seçilmiş bir Genel Başkanı vardır ve hala hazırda görevinin başındadır...

Şimdi yapması gereken çok nettir...

Genel Başkan MYK’sını toplayacak ve kararını üretecektir...

Ya bu kabineye destek verir kendini tamamen bitirir, ya da kabinede düzeltme yapılmasını, talep eder...

Destek verirse yapacak bir şey yok, Bohçasını toplar ordan da gider...

Düzeltme isterse de yaptırır, Yapılmazsa o zaman da MYK’dını toplar Güvenoyu verilmeyeceğinin kararını üretir...

Aksi davrananlarla ilgili disiplin işlemi başlatır...

Ya da son günlerin modasına uyar, daha da sessizleşir, bir iki haftayı bulmadan istifa eder Kurultaya gideriz...

Artık Ortası yoktur bunun...