Uzman Doktor Debeş’ten “4 ay- 2 yaş için yemek tarifleri”

Uzman Doktor Sezin Akansoy Debeş’in “4 Ay- 2 Yaş için Yemek Tarifleri” kitabı okuyucularla buluştu. Hem bir çocuk hekimi, hem de anne olarak annelerin böyle bir beslenme kitabına ihtiyaç duyduğunu düşünen Debeş, ülkedeki ilk çocuk beslenme kitabını çıkardı.

Her annenin elinin altında olması gereken kitapta, özellikle 4 Ay ile 2 Yaş arasındaki bebekler için Yemek Tarifleri yer alıyor.

“Bu gibi bir kitabın elimizin altında olması, özellikle Kıbrıs kültüründe, bizim de büyüdüğümüz yemeklerle dolu bir içeriğe sahip olması beni ayrıca motive etti” diyen Debeş, bu mutluluğunu YENİDÜZEN ile paylaştı.

Bu çalışmanın ülkedeki ilk çocuk beslenme kitabı olduğunu dile getiren Debeş, “Buna hem şaşırdım, hem de üzüldüm ama bu beni daha çok motive etti” diyerek kitabının devamının da geleceği müjdesini şimdiden verdi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Debeş, bünyenin gelişmesinde birinci etkenin beslenme, ikinci etkenin ise kimyasal ilaçlardan ve radyasyondan mümkün olduğu kadar uzak durmanın olduğunun da altını çizerek, verdiği sağlık hizmetini bu çerçevede sürdürdüğünü ifade etti.

“Bilgilerimi bu kitapta derledim”

Pandeminin seyrine göre kitap tanıtımı ve içeriğine ilişkin seminerler vermek amacında olan Debeş, “Hedefim genç annelerin de kendi anneleri gibi çok güzel yemek yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak, içlerindeki cevheri onlara fark ettirmek. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek doğru beslenmek ve aynı sofrayı paylaşmayı öğretmek amacıyla bilgi ve becerilerimi bu kitapta derledim” dedi.

2014 yılından beri kendi özel kliniğinde hekimlik hizmeti veren Debeş, ayrıca devlet hastanesinde de görevini sürdürmekte…