Üzerinde tabanca, şarjör ve canlı mermi bulundu 

Minareliköy'de dün CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta ve araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada, tabanca, şarjör ve 6 adet canlı mermi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermanketin park yerinde dün saat 09:00 sıralarında CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.Y. (E-46)’nin kullanımındaki ve M.Y.C.(E-65)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, M.Y.C.’nin üzerinde kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bir adet tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, M.Y.C.’nin Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu evinde yapılan aramada ise, başka bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjörü de tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Söz konusu kişiler tutuklandı.