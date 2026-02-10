“Uyuşturucu testi pozitif çıktı, ehliyetsiz olduğu belirlendi”

Trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan B.H.P. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Gönyeli’de araçlı devriye sırasında tek yön ihlali yapan zanlının durdurulduğunu, yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğunun tespit edildiğini ve araçta uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan materyaller ile bazı emarelerin bulunduğunu aktardı.

Zanlıya yapılan Cannabis testinin pozitif çıktığı, kan örneği vermediği ve soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi.

“Trafik kurallarını ihlal etti, ehliyeti olmadığı ortaya çıktı”

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Yıldırım mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Gönyeli’de, polis ekibinin araçlı devriye görevinde bulunduğu sırada, trafik işaret ve levhalarına uymayarak tek yön olan Cebeci Sokak’tan Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’na giriş yapmaya çalışan araç sürücüsü zanlının tespit edilerek durdurulduğunu söyledi.

Polis, görevli polisler tarafından yapılan kontrolde zanlının sürüş ehliyeti bulunmadığının tespit edildiğini, ayrıca hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, torpido gözünde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk naylon poşet, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan Exodus Rolls marka sarma kâğıdı, sağ ön kapı cebinde Stainless marka makas ile sağ ön koltuk yan kısmında mavi saplı Adel marka makas bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

“Uyuşturucu testi pozitif çıktı, kan örneği vermedi”

Polis, zanlıya test cihazı ile yapılan teste Cannabis testinin pozitif çıktığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının kan örneği vermediğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.