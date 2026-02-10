"Belirsizlik ve mücadele devam ediyor"

Recep DAL

Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan emekçilerin, Devrimci İşçi Sendikaları’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye oldukları ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalamak istedikleri gerekçesiyle “ekonomik sebepler” öne sürülerek işten çıkarılmak istenmesine karşı 6 Şubat Cuma günü başlattıkları direniş bugün de devam ediyor.

İşletmenin 39 çalışanı işten çıkarmak için girişimde bulunmasına tepki koyan ve Ektam’ın Köprülü’deki üretim tesisi önünde toplanan emekçiler, grevlerini sürdürüyor.

“Mücadelemiz devam ediyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, “Bizim mücadelemiz devam ediyor. Yeni bir gelişme yok” dedi.

Kolozali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun işten çıkarılma girişiminin inceleneceği yönündeki açıklamasına işaret ederek, “Elde edebildiğimiz tek bilgi, işletmenin 39 çalışanla ilgili başlattığı işten durdurma girişiminin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından henüz kayda geçirilmemesi. Bunun dışında bize de bir şey söylenmedi” ifadelerini kullandı.

6 Şubat Cuma günü başlatılan grevin bugün de sürdüğüne vurgu yapan Kolozali, “Emekçilerimizle ve bize dayanışma gösteren diğer sendikalarla birlikte Ektam’ın Köprülü’deki üretim tesisi önündeyiz” diye konuştu.