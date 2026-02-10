6 işletmeye ceza kesildi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ile Gıda Mühendisleri Odası arasında geçen hafta yinelenen protokol kapsamında, Ramazan ayı öncesinde özellikle fırınlar ve unlu mamul üretim tesislerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan denetimlerde beş işletmeye sağlık karnesi eksikliği nedeniyle mevzuatta yer alan brüt asgari ücretin yarısı oranında idari para cezası uygulanırken, bir işletmeye hijyen koşullarına uymaması nedeni ile mevzuatta yer alan brüt asgari ücretin tamamı kadar ceza kesildi. Söz konusu üretimhanenin hijyen koşulları sağlanana kadar üretimi durduruldu.

Açıklamada, Ramazan ayı boyunca tüm gıda işletmelerinde denetimlerin etkin şekilde devam edeceği de duyuruldu.

Denetimlerin, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol çerçevesinde bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, “2023 yılında imzalanan ve geçtiğimiz hafta da yinelenen iş birliği kapsamında hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin kurallar netleştirilirken, zabıta personeli teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilerek sahadaki denetim kapasitesi güçlendirildi.” denildi.