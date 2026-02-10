“Motosikleti Alayköy’e bırakan kişi olduğu tespit edildi”

Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili, aranan şahıs olan M.A.B., Ercan’dan ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis zanlı M.A.B.’nin olayda kullanılan motosikleti Alayköy çemberine bırakan zanlılardan biri olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Galeriye 6 el ateş edilmişti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 6 Ocak 2026’da Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını belirtti. Polis, Abdullah Kürtül'ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini, işletmeye 6 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu anımsattı.

Polis, meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu 22 Ocak 2026’da olayda kullanılan motosikleti güneyden kuzeye getiren A.D., ve H.B.E.’nin olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Aranan şahıs Ercan’dan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edildi

Polis, 23 Ocak’ta ise motosikleti aranan bir şahıs ile birlikte Alayköy çemberine Mercedes vito araçla bırakan E.Y.’nin yakalandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, motosikletin güneyden İncirli köyüne getirilmesine yardım eden ve 15 Ocak’tan beri aranan B.A.’nın ise 29 Ocak’ta Kermiya geçiş noktasından ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti.

Polis, E.Y. ile motosikleti İncirli köyünden alıp, Alayköy çemberine bırakan şahsın M.A.B. olduğunu ve aranan şahıs ilan edilen zanlının 9 Şubat 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.