CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, “Başbakan 4 müsteşarını neden görevden aldı? Gerekçesini bizimle ve kamuoyuyla paylaşmadığı sürece en az onlar kadar şüphe altındadır” dedi ve ekledi: “Parmağımın ardına saklanmayacağım; Sayın Ünal Üstel’in şahsına yönelik de yolsuzluk ve rüşvet iddiaları vardır.”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Şahali, hükümeti bir kez daha erken seçime davet etti; hükümetin Anayasa değişikliğine yönelik referandum konusundaki hazırlıklarını eleştirerek, referandumun seçimden kaçmanın bir gerekçesi haline getirildiğini belirtti.

Şahali, demokrasinin iktidarların varlığını sürdürmesi için bir araç değil; yargının işlevselliğini, adil yargılanma hakkını ve hukukun üstünlüğünü güvence altına alan bir sistem olduğunu vurguladı. Hükümetin referandum üzerinden meşruiyet üretmeye çalıştığını ifade eden Şahali, bu yaklaşımın halk nezdinde karşılık bulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ülkenin, tarihinin hiçbir döneminde bu denli yoğun bir siyasal yıpranmışlık yaşamadığını kaydeden Şahali, siyasetçilerin ve kamu görevinde bulunan kişilerin, yakınlarıyla birlikte ağır ve yaygın ithamlar altında olduğunu dile getirdi. Başbakanın en yakın çalışma arkadaşlarından bazılarının yargılandığını, bazıları hakkında ciddi iddialar bulunduğunu, bazılarının ise görevden alındığını hatırlatan Şahali, bu tabloya rağmen kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Şahali, özellikle Başbakan Ünal Üstel’in dört müsteşarı görevden almasına dikkat çekerek, bu kararların gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmadığı sürece söz konusu kişilerin yanı sıra Başbakan’ın da şüphe altında kalacağını ifade etti. Şeffaflıktan uzak bu yaklaşımın, hükümetin demokrasi ve referandum söylemlerini inandırıcılıktan uzaklaştırdığını vurguladı.

Konuşmasında, Başbakan Üstel’in şahsına yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına da değinen Şahali, soruşturmaların önünün kapatılmadığı yönündeki açıklamaların yeterli olmadığını söyledi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin bir talebin, bizzat Başbakan’ın yönlendirmesiyle hükümet tarafından reddedildiğini hatırlatan Şahali, bunun somut ve ciddi bir örnek olarak ortada durduğunu ifade etti.

Şahali, hesap vermekten kaçınan, iddialara yanıt üretmeyen bir yönetim anlayışının, ne demokrasiden ne de halk iradesinden söz etme hakkı bulunduğunu vurguladı.