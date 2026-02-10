Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 kilometre koşularına erken kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından her yıl Ekim ayında düzenlenen Lefkoşa Maratonu için erken kayıt dönemi başladı. 25 Ekim Pazar günü koşulacak maratonda, 10 km ve 21 km parkurları için sporcular 8 Şubat’tan itibaren erken kayıt yaptırılabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı yaş ve seviyelerden koşucuları Lefkoşa sokaklarında buluşturan maraton, sportif mücadele özelliği yanında sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon olma özelliği taşıyor.

Lefkoşa Maratonu’nda 21 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanında 4 km halk koşusu ve çocuk koşusu da yer alıyor.

Erken kayıtlar online yapılıyor

Bu yıl 14’üncüsü koşulacak Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 8 Şubat tarihinden itibaren www.lefkosamaratonu.com web sitesi üzerinden veya LTB Online Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

Kayıt ücretleri şöyle:

“10 km koşusu

-8 Şubat – 31 Mayıs: 1.750 TL

-1 Haziran – 11 Ekim: 2.000 TL

-12 Ekim – 23 Ekim: 2.500 TL

21 km koşusu

-8 Şubat – 31 Mayıs: 2.250 TL

-1 Haziran – 11 Ekim: 2.500 TL

-12 Ekim – 23 Ekim: 3.000 TL”

-Yaş kategorileri

18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ve 65+ yaş kategorilerinde düzenlenecek maratonda, kayıt için kimlik kartı fotoğrafı ve 10 km koşusuna katılacak 16-18 yaş arası sporcular için sporcu lisansı veya aile izin belgesi gerekiyor.