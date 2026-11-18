Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kardeş Ocağı’nı ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette İncirli’ye, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti. Kardeş Ocağı Başkanı Enver Üstünel ve üyelerin de hazır bulunduğu ziyarette, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunları ile CTP’nin yeni döneme ilişkin hedefleri ele alındı.

Ziyarette konuşan Sıla Usar İncirli, Kardeş Ocağı’nın bugüne kadar ortaya koyduğu çabalara ve emekleri takdir ettiklerini belirterek kurumun farklı kuşakları bir araya getiren yapısının toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplumsal uzlaşı ve dayanışmanın önemine dikkat çeken İncirli, “Bu toplum, bir bütün halinde olmalıdır. Toplumsal uzlaşıya, toplumsal barışa ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. O yüzden toplumsal uzlaşı ve dayanışma Yeni Dönemin temel ilkelerinden olacak” ifadelerini kullandı.

Kardeş Ocağı üyelerinin sorularının yanıtlandığı ve ülkenin geleceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaret, plaket takdimiyle sona erdi.