“Utanmazlık. Ersin Bey toplumdan ve CTP’den özür dilemeli”
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve son siyasi krizle ilgili olarak CTP’yi sorumlu tutan açıklamaya tepki gösterdi, “Yüzsüzlük” dedi.
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve son siyasi krizle ilgili olarak CTP’yi sorumlu tutan açıklamaya tepki gösterdi, “Yüzsüzlük” dedi.
Şenkul, “Utanmazlıkta sınır tanımayan, A haberi bile kıskandıracak bir paylaşım yapmış KKTC Cumhurbaşkanlığı” ifadelerini kullandığı açıklamada şunları yazdı:
Hükümetin vekil sayısı 29
Meclis başkanı seçmek için ihtiyaç duyulan sayı 26.
Gerçek durum bu iken:
Ülkenin tarafsız!!! olması gereken en üst Mevkisi adına yapılan açıklamaya bakın.
Pişkinlikte son nokta diyebileceğimiz bu paylaşım için:
Ersin bey umarım gereğini yapar ve onlar adına hem toplumdan hem de CTP’den özür diler.
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Etiketler : ERSİN TATAR, Murat Şenkul