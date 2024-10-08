“Utanmazlık. Ersin Bey toplumdan ve CTP’den özür dilemeli”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve son siyasi krizle ilgili olarak CTP’yi sorumlu tutan açıklamaya tepki gösterdi, “Yüzsüzlük” dedi.

Şenkul, “Utanmazlıkta sınır tanımayan, A haberi bile kıskandıracak bir paylaşım yapmış KKTC Cumhurbaşkanlığı” ifadelerini kullandığı açıklamada şunları yazdı:

Hükümetin vekil sayısı 29

Meclis başkanı seçmek için ihtiyaç duyulan sayı 26.

Gerçek durum bu iken:

Ülkenin tarafsız!!! olması gereken en üst Mevkisi adına yapılan açıklamaya bakın.

Pişkinlikte son nokta diyebileceğimiz bu paylaşım için:

Ersin bey umarım gereğini yapar ve onlar adına hem toplumdan hem de CTP’den özür diler.