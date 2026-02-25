Üstel, ‘yeniden seçilebilme’ kaygısıyla erken seçim ‘izni’ almak için Ankara’da

Ertuğrul SENOVA

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının odağındaki UBP – YDP – DP Hükümet ortakları, ‘yeniden seçilip, dokunulmazlığı yenilemek’ kaygısıyla, erken seçim için ‘izin’ arayışında.

Kulislerde, bugün Ankara'ya gitmesi beklenen Başbakan Ünal Üstel’in Recep Tayyip Erdoğan ile “erken seçim için izin” gündemiyle görüşeceği ifade ediliyor.

Üstel’in bir süredir Ankara’ya gittiği ancak Erdoğan’dan randevu alamadığı da kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Ünal Üstel’in, artan rüşvet ve yolsuzluk skandallarına ilişkin soruşturmaların kendi üzerine çevrilmeden erken seçime gidip, milletvekilliğini; yani, dokunulmazlığını yenilemek istediği, tek hedefinin yeniden vekil olarak seçilmek olduğu ifade ediliyor.

Üstel’in erken seçim için hangi tarihleri ortaya koyacağı henüz bilinmiyor.

Arıklı, Mayıs ya da Eylül’e işaret etti

Öte yandan bugün Kırbıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sunduğu programa konuk olan hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, erken seçim için Mayıs ve Eylül aylarına işaret etti.

Arıklı, erken seçim kararını UBP’nin vereceğini söyleyerek, “İşin içinde biri olarak değil de dıştan bir gözle söyleyecek olursam, erken seçim Mayıs ya da Eylül ayında olabilir. Yaz aylarında seçim olmaz. Başbakan Mayıs’ı açıklayıp, seçim yasaklarını 60 günden 30 güne düşürerek ‘buyurun erken seçime’ diyebilir. Eğer demezse, Eylül’e kalır” dedi.