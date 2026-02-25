Cumhurbaşkanı Erhürman, Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Emekli Subaylar Derneği’nden gelen heyetle görüştü.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Erhürman, konuşmasında kabulden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve dernek hakkında bilgi aldı.
