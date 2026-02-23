Lefkoşa’nın güneyinde motosiklet kazası: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın güneyinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Pallouriotissa bölgesinden Christos Tsamis Tsangaris, saat 19.00 sıralarında Aglandjia’daki Larnakos Caddesi üzerinde 19 yaşındaki bir gencin kullandığı başka bir motosikletle çarpıştı.

Polis, kazanın meydana geliş koşullarının soruşturulduğunu açıkladı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletin de devrildiği, 25 yaşındaki sürücünün motosikletinin daha sonra park halindeki bir araca çarptığı belirtildi.

Her iki sürücü de Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

19 yaşındaki sürücüye ilk yardım uygulandığı ve daha sonra taburcu edildiği kaydedildi.

Polis, genç sürücünün alkol ve uyuşturucuya yönelik ön testlerden geçirildiğini ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Soruşturmanın selameti açısından mahkeme emriyle tutuklanan 19 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.