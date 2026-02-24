“Beklemeye ne gerek var” sloganıyla ramazan bağış kampanyasını başlatan SOS Çocukköyü Derneği, çocukların ihtiyaçlarının belirli dönemlerle sınırlı olmadığına dikkat çekerek toplumu dayanışmaya davet etti.

Dernekten yapılan açıklamada, SOS Çocukköyü bünyesinde 93 çocuk ve gencin aile tipi bakım modeliyle desteklendiği, Aile Güçlendirme Programı kapsamında 38 aileye ve bu ailelerden 80 çocuğa ulaşıldığı; toplamda 173 çocuk ve gencin bakım, eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlandığı kaydedildi.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, ramazan kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların ihtiyaçlarının yılın her günü sürdüğünü ifade etti.

Akarsu, “Çocukların ihtiyaçları yalnızca ramazanda ya da bayram dönemlerinde ortaya çıkmıyor. Eğitim, beslenme, barınma ve duygusal destek yılın her günü devam eden sorumluluklardır. Bu nedenle iyiliği ertelemek için hiçbir sebep yok. Beklemeye ne gerek var.” dedi.

Toplumun dayanışma kültürüne güvendiklerini belirten Akarsu, her bağışın bir çocuğun hayatında somut ve kalıcı bir etki yarattığını vurgulayarak, ramazan kampanyası kapsamında toplanacak bağışların çocukların temel ihtiyaçları, eğitim süreçleri ve ailelerin güçlendirilmesi için kullanılacağını belirtti.

Bağış yapmak isteyenler için bilgiler

Açıklamada, kampanyaya destek vermek isteyenlerin farklı bağış kanallarını kullanabileceği belirtildi.

Buna göre, faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS göndererek tek seferde 420 TL fitre bağışı yapılabiliyor. Bağış yapmak isteyenler ayrıca www.soscocukkoyu.org/bagis-yap adresi üzerinden bağışta bulunabiliyor.

Banka aracılığıyla bağış yapmak isteyenlerin ise, Limasol Türk Kooperatif Bankası’ndaki CT09123029100000000200000872, Garanti Bankası’ndaki TR520006200049300006294366, İş Bankası’ndaki TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93, Türk Bankası’ndaki CT49121019010000000005848733, Kooperatif Merkez Bankası’ndaki CT85120000100000000000127045, Creditwest Bank’taki CT20136094150000000100011069, Albank’taki CT22152090100000002500387336 ve Yakın Doğu Bankası’ndaki CT23139050120123040000020727 numaralı hesaplar üzerinden bağış yapabileceği ifade edildi.

Derneğe elden bağışta bulunmak isteyenlerin de SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret edebileceği, ayrıntılı bilgiye ise derneğin sosyal medya hesaplarından veya 0548 830 04 59 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.