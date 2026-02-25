Kıbrıs’ın güneyinde milletvekili seçim takvimi başladı

Kıbrıs’ın güneyinde 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği (genel) seçimi için takvim dün başladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Seçim Dairesi Başkanı Menelaos Vasiliu dün Omega TV’de yaptığı açıklamada, seçim takviminin resmen başladığını duyurdu.

Vasiliu’nun açıklamasına göre, 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçime kayıtlı 27 siyasi parti katılacak. Kütüğe kayıt için başvurusu incelenen iki parti adayı daha bulunuyor. Süreçlerinin tamamlanması ve 6 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları halinde, seçimde yarışacak parti sayısı 29'a çıkabilecek.

İlgili yasaya göre, her adayın, kampanya için yapabileceği harcama, 25 bin euro olarak belirlendi. Adayların 5 bin euroya kadar da kişisel harcama yapma hakları olacak. Vasiliu, gerek siyasi partilerin gerekse reklam/propaganda işlerini üstlenen birimlerin gelir gider durumlarını detaylı olarak açıklamalarının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Seçim gününe kadar 18 yaşını dolduran herkesin seçmen listesine kaydolma hakkı olduğunu belirten Vasiliu, mevcut seçmen sayısı hakkında ise bilgi vermedi.