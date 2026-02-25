“AB Konseyi başkanlığı Kıbrıs müzakerelerini etkilemez”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi dönem başkanlığı ve yaklaşan parlamento seçimlerinin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin derhal yeniden başlatılmasını "hiçbir şekilde etkilemeyeceğini" söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre mektupta Hristodulidis, barış sürecini ilerletmek için Mart ayında Guterres ile görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Mektupta Kıbrıs müzakerelerine ilişkin önerilerin de yer aldığına dikkat çeken gazete bunları; “önceki müzakerelerde elde edilen yakınlaşmaların sunulması, bir sonraki gayri resmi genişletilmiş toplantının düzenlenmesi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve dört geçiş noktasının açılması” olarak sıraladı.

Tek egemenlik, tek vatandaşlık, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün tam güvence altında olmasının, çözüm için üzerinde uzlaşı bulunan parametreler olduğunu ifade eden Hristodulidis, herhangi bir çerçevede bölünme veya taksimin açıkça dışlanması gerektiğini de söyledi.