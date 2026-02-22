İlker Çatak ve Emin Alper, Berlin’de aldıkları ödüllerle Türkiye tarihine geçtiler

Murat OBENLER/BERLİN

Jüri başkanı Wim Wenders’in açılıştaki basın toplantısında söylediği herkesi hayrete düşüren sözlerle açıldığı günden kapanışına kadar politika-sinema ikilemi tartışmaları ekseninde geçen 76. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde jüri En İyi Filme verilen Altın Ayı Ödülü İlker Çatak’ın Sarı Zarfları filmine ve Jüri Büyük Ödülü de Emin Alper’in Kurtuluş filmine verdi. Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü’nü ise

Grant Gee (Everybody Digs Bill Evans filmi ile) kazandı. Türkiye sinema tarihine bir ilk olarak geçen Ana Yarışmadaki bu çifte başarı ile son yıllarda Türkiye sinemasının Berlinale Ana Yarışmadaki yokluğu da tersine dönmüş oldu. Türkiye sineması iki ortak yapımla yer aldığı ana yarışmada en büyük ödülleri toplayınca her iki filmin ekipleri de büyük bir sevinç ve gururu sahnede paylaştı.

İlker Çatak ödülünü Berlinale’de filmini izlediği Seyfi Teoman’a adadı

Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli Alman yönetmen İlker Çatak ve filmin yapımcısı Ingo Fliess ödülü Uluslararası Jüri Başkanı Wim Wenders'ın elinden aldı. Alman yönetmen Wenders, "Sarı Zarflar"ın "Sinemanın empatik dilinin aksine totalitarizmin politik dilini çok net bir şekilde dile getirdiğini" söyledi. Wenders, filmi, "Korkutucu bir uyarı, bizim ülkelerimizde de yaşanması olası yakın geleceğe bir bakış" olarak nitelendirdi, İlker Çatak'ın "muhteşem çağdaş filmler" yaptığını dile getirdi. Çatak, "öğretmenlerinden biri" olan Wenders'ın elinden ödül almanın kendisi için "inanılmaz" olduğunu söyledi, film ekibine teşekkür etti. Yönetmen Çatak, Nadir Öperli ve Enis Köstepen ile çalışmasını öneren ve çok erken hayatını kaybeden Seyfi Teoman’ı andı.

Emin Alper Pandora’nın Kutusu’nu açtı ve sinemaseverlerden büyük alkış aldı

Emin Alper ise Jüri Büyük Ödülü Gümüş Ayı’yı kabul ederken yaptığı konuşma ile Alman hükümeti ve Festival yönetiminden olmasa da salondaki seyircilerden ve ekran başındaki sinemaseverlerden büyük alkış aldı. Filistinlilere, İranlılara, Rojava Kürtlerine ve “kendi insanlarına”, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden, Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu’na “Yalnız değilsiniz!” dedi. Ödülü de ayıları seven küçük kızına ödülü götüreceğini söyledi.

Alper’den Türkiye’den Gazze’ye,İran’a, Rojava’ya ve Ortadoğu halklarına uzanan “Yalnız değilsiniz!” konuşması

Emin Alper: “Kurtuluş, korkunç suçlar işleyen faillerle ilgili. Onların düşünce yapısını anlamak istedim. Ancak, hayatta kalanların durumunu da anlamaya çalıştım... En korkunç yalnızlığın, acı çektiğinizde yaşadığınız yalnızlık olduğunu öğrendim. Gazze’de, İran’da, Rojava’da ve Ortadoğu’da hakları için mücadele eden insanlar: Yalnız değilsiniz. Ve benim halkım da… Yalnız kalmayacağız.” Gecenin en uzun süre alkış alan yönetmeni de olan Alper, konuşmasında dört yıldır cezaevinde olan arkadaşı Çiğdem’i, Tayfun, Can ve Mine’yi, sekiz yıldır tutuklu Osman Kavala’yı, dokuz yıldır hapisteki Selahattin Demirtaş’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve seçmenlerini belirterek “Yalnız değilsiniz” mesajını yineledi.

Chronicles of the Siege ile Perspektifler Bölümü En İyi İlk Film sahibi olarak sahneye gelen

Filistinli - Suriyeli sinemacı ve insan hakları aktivisti Abdallah Alkhatib açıkça soykırımı kınayarak bu konuda gerek sessiz kalan gerekse İsrail devletine destek veren kesimlerin insanlık suçu işlediklerini kaydetti ve destek uğultuları arasında sahneden indi.

ANA YARIŞMA

En İyi Film Altın Ayı: “Sarı Zarflar” (Yellow Letters), İlker Çatak

Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: “Kurtuluş” (Salvation), Emin Alper

Gümüş Ayı Jüri Ödülü: “Queen at Sea”, Lance Hammer

Gümüş Ayı En İyi Yönetmen: “Everybody Digs Bill Evans”, Grant Gee

Gümüş Ayı En İyi Oyuncu Performansı: “Rose”, Sandra Hüller

Gümüş Ayı En İyi Yard.Oyuncu Performans:“Queen at Sea”,Anna Calder-Marshall ve Tom Courtenay

Gümüş Ayı En İyi Senaryo: “Nina Roza”, Geneviève Dulude-De Celles

Gümüş Ayı Üstün Sanatsal Katkı: “Yo (Love is a Rebellious Bird)”, Anna Fitch ve Banker White

PERSPECTIVES YARIŞMASI

GWFF En İyi İlk Film Ödülü: “Chronicles From the Siege”, Abdallah Alkhatib

Mansiyon (Coup de Coeur): “Forest High”, Manon Coubia

BERLINALE BELGESEL ÖDÜLLERİ

En İyi Belgesel: “If Pigeons Turned to Gold”, Pepa Lubojacki

Mansiyonlar: “Tutu”,Sam Pollard;“Sometimes I Imagine Them All at a Party”, Daniela Magnani Hüller

KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film Altın Ayı: “Someday a Child”, Marie-Rose Osta

En İyi Kısa Film Gümüş Ayı: “A Woman’s Place is Everywhere”, Fanny Texier

Berlinale Kısa Film Yapımcı Ödülü: “Kleptomania”, Jingkai Qu

PANORAMA SEYİRCİ ÖDÜLLERİ

Seyirci Ödülü (Kurmaca): “Prosecution”, Faraz Shariat

Birinci Yedek: “Four Minus Three”, Adrian Goiginger

İkinci Yedek: “Mouse”, Kelly O’Sullivan ve Alex Thompson

Seyirci Ödülü (Belgesel): “Traces”, Alisa Kovalenko ve Marysia Nikitiuk

Birinci Yedek: “The Other Side of the Sun”, Tawfik Sabouni

İkinci Yedek: “Bucks Harbor”, Pete Muller

GENERATION YARIŞMASI

Uluslararası Jüri

Generation Kplus En İyi Film Büyük Ödülü: “Gugu’s World”, Allan Deberton

Mansiyon: “Atlas of the Universe”, Paul Negoescu

Generation Kplus En İyi Kısa Film Özel Ödülü: “Spi”, Navroz Shaban

Mansiyon: “Under the Wave off Little Dragon”, Luo Jian

Generation 14plus En İyi Film Büyük Ödülü: “Sad Girlz”, Fernanda Tovar

Mansiyon: “Matapanki”, Diego Mapache Fuentes

Generation 14plus En İyi Kısa Film Özel Ödülü: “The Thread”, Fenn O’Meally

Mansiyon: “Memories of a Window”, Mehraneh Salimian ve Amin Pakparvar

Gençlik Jürisi

Generation Kplus En İyi Film Kristal Ayı: “Gugu’s World”, Allan Deberton

Mansiyon: “Not a Hero”, Rima Das

Gen. Kplus En İyi Kısa Film Kristal Ayı:“Whale 52-Suite for Man, Boy and Whale”, Daniel Neiden

Generation 14plus En İyi Film Kristal Ayı: “Sad Girlz”, Fernanda Tovar

G.14plus En İyi Kısa Film Kristal Ayı:“Memories of a Window”, Mehraneh Salimian-Amin Pakparvar

BAĞIMSIZ JÜRİ ÖDÜLLERİ

TEDDY ÖDÜLLERİ

En İyi Uzun Metrajlı Film: “Ivan & Hadoum”, Ian de la Rosa

En İyi Belgesel: “Barbara Forever”, Brydie O’Connor

En İyi Kısa Film: “Taxi Moto”, Gaël Kamilindi

Jüri Ödülü: “Trial of Hein”, Kai Stänicke

Özel Ödül: Céline Sciamma

FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) ÖDÜLLERİ

Ana Yarışma: “Soumsoum, the Night of the Stars”, Mahamat-Saleh Haroun

Perspectives: “Animol”, Ashley Walters

Panorama: “Narciso”, Marcelo Martinessi

Forum: “AnyMart”, Yusuke Iwasaki

EKÜMENİK JÜRİ ÖDÜLLERİ

Ana Yarışma: “Flies”, Fernando Eimbcke

Panorama: “Bucks Harbor”, Pete Muller

Forum: “River Dreams“, Kristina Mikhailova

Ödüllerle ilgili detaylı bilgi: https://bit.ly/BerlinaleAwardsJuries