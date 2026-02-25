Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği'ni kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Kabulde Türk Dünyası Arabulucular Birliği yetkilileri, vizyon ve misyonları hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman'a bilgi aktarımında bulundu ve ziyaretin anısına hediye takdim etti.
Etiketler : barolar birliği, tufan erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği