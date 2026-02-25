Kıbrıs’ın güneyine 10 bin doz şap aşısı teslim edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi ekiplerince Kıbrıs’ın güneyine gönderilmesi planlanan 20 bin doz şap aşısının ilk partisi bugün teslim edildi.

Açıklamada, teslimatın bölgede görülen şap hastalığı vakalarına karşı yürütülen mücadele kapsamında yapıldığı, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla teknik iş birliğinin sürdüğü kaydedildi.

Kalan 10 bin doz aşının ise ilerleyen günlerde teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.