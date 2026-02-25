Bağımsızlık Yolu bölge kurullarını yaptı

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, “demokrasi mücadelesinde ve devrim yolunda canını verenler, iş cinayetleri ve kadın cinayetlerinde hayatlarını kaybedenler için” bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan bölge kurulları, divanın oluşumuyla devam etti.

Bölge kurullarında Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele bölge sorumluları seçildi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy’un konuşmasıyla başlayan genel kurullar, bölge sorumlularının konuşmaları, her bölgenin faaliyet raporlarının okunması ile devam etti. Adayların belirlenmesiyle devam eden bölge kurullarında, seçimin ardından yeni seçilen bölge sorumlularının bölge üyelerine konuşmasıyla tamamlandı.

Bölgelerde gerçekleşen kurullarda Gazi Gök Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Haydar Dolmacı Girne Bölge Sorumlusu, Arif Bayraktar Mağusa Bölge Sorumlusu, Celal Özkızan Güzelyurt Bölge Sorumlusu, Enver Bıldır Lefke Bölge Sorumlusu, Havva Karabeyaz da İskele Bölge Sorumlusu seçildi.