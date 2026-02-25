Mağusa - Lefkoşa ana yolundaki kazada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’ın davasında sanık Erhan Çelik, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Koçak ailesi, mahkeme önünde karara ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs Gerçek'e konuşan anne, “Bugün adalet eliyle bir kez daha ateşten gömlek giydirilip mezara konuldum. Ben oğlumu 18 yaş gününde toprağa koydum. Bu adamın ihmalleri yüzünden. Işıksız araba sürdüğü için, insan hayatını önemsemediği için benim oğlum öldü” ifadelerini kullandı.

Acılı ailenin açıklamasında öne çıkan detaylar şu şekilde:

“Mehmet yol kenarında yürüyen bir yayaydı. Aracın önüne atılmadı. Yolun kenarında düz yürüyordu.

Verilen 4 buçuk yıllık hapis cezasının infaz süresinin yaklaşık 3–3,5 yıl olacak. Karar caydırıcı değil. Eğer birazcık adalet olsaydı maksimum cezayı verirlerdi. Bu karar toplumun vicdanını rahatlatan bir karar değildir. Işıksız da sürer, umursamaz da sürer. Yatarı üç yıl ne de olsa. İnsanlar korkmuyor

On sekiz yaşında bir insanı kaybettik. Suçunun bir tanesini bile kabul etmeyen bir insan. Kaza anında hızını düşük göstermek için otobüsü geri çekti. Oğluma iftira attı. Maddenin tesiri altındaydı dedi. Kanlarından alkol kokusu gelirdi diye yalan söyledi.”