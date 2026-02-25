Kazancı’yı Türkiye’nin en zengin 2’nci ismi yaptık

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptığı alım garantili sözleşmeler, haksız kazanç iddiaları ve yasalara aykırı olduğu öne sürülen uygulamalarla sıkça tartışma konusu olan AKSA’nın bağlı bulunduğu Kazancı Holding’in patronu Cemil Kazancı, Forbes verilerine göre Türkiye’nin en zengin ikinci ismi oldu.

ABD merkezli Forbes dergisi, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin 10 ismini açıkladı.

Güncellenen listeye göre zirvede 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında 5,2 milyar dolarlık servetiyle AKSA’nın sahibi Şaban Cemil Kazancı var.

Üçüncü sırasında ise 3,8 milyar dolarla Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak yer aldı.

Forbes’in 2025 milyarderler listesinde, Cemil Kazancı’nın serveti yaklaşık 4,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bu hesaba göre Kazancı, servetini bir yılda 900 milyon dolar arttırdı.

Öte yandan bu yılki listenin en büyük sürprizi Selçuk Bayraktar’dan geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 2 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle ilk kez listenin ilk 10'unda yer aldı.

Forbes tarafından hazırlanan güncel listede, Türkiye’nin en zengin 10 ismi şu şekilde sıralandı:

1. Murat Ülker: 5.3 milyar dolar

2. Şaban Cemil Kazancı: 5.2 milyar dolar

3. Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar

4. Feridun Geçgel: 3.5 milyar dolar

5. Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar

6. Semahat Sevim Arsel: 3.1 milyar dolar

7. Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar

8. Mustafa Rahmi Koç: 2.7 milyar dolar

9. Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar

10. Mehmet Sinan Tara: 2.6 milyar dolar