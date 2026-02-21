Girne Belediye Oda Tiyatrosu EKTAM emekçileri için oyun sahneleyecek

Girne Belediye Oda Tiyatrosu, Raskolnikov oyununu, EKTAM emekçileri için sahneleyecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Sorumlusu Ufuk Aydoğan yaptığı yazılı açıklamada grevde olan EKTAM emekçileri için dayanışma çağrısı yaptı ve Ektam emekçilerine destek olmak maksadıyla oyununu sahneleyeceklerini belirtti.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yer alacak oyunun biletleri www.kibrisbiletcim.com'da satışa sunuldu.

Oyuna 18 yaş üstü seyirci kabul edilecek. Oyunda kendini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunu ele geçirmiş bir genç adam anlatılıyor.