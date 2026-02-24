Kıbrıs Cumhuriyeti, Sırbistan’la turizm konusunda iş birliği yapacak

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Sırbistan arasında ileriki aylarda turizm konusunda iş birliği memorandumu imzalanacağı haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Kıbrıs ile Sırbistan’ın, iki ülkenin Belgrad’da düzenlenen “Sajam Turizma 2026” isimli turizm fuarı çerçevesindeki anlaşmasına göre önümüzdeki aylarda turizm konusundaki bir iş birliği memorandumuna imza koyacaklarını yazdı.

Kıbrıs’ın söz konusu fuara ilk kez katıldığını kaydeden gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in yaptığı açıklamada, Sırbistan pazarının bir turizm kaynağı olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti açısından önemli bir pazar teşkil ettiğini söylediğini iletti.

Kumis’in Belgrad’da bulunduğu süre içerisinde Sırp yetkililer, turizm kuruluşları, Air Serbia temsilcileri ve seyahat organizatörleriyle temaslarda bulunduğu belirtilirken, Kumis’in turizm müsteşarlığı olarak Sırbistan’da yaptıkları temaslardan memnun olduklarını söylediği de ifade edildi.