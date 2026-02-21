Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Stabat Mater Konserleri" verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Giovanni Battista Pergolesi’nin Stabat Mater adlı eserini iki ayrı konserde sanatseverlerle buluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe saat 20.00’de ODTÜ – KKK Kalkanlı RDD Konser Salonu’nda, cuma saat 20.00’de ise Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon”da yapılacak konserler, Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecek. Solist olarak Başak Tatar Özdemir (soprano) ve Elif Canbazoğlu (mezzo-soprano) sahne alacak.
Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve ODTÜ iş birliğiyle düzenlenen konserler halka açık ve ücretsiz olacak.
