Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Stabat Mater Konserleri" verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Giovanni Battista Pergolesi’nin Stabat Mater adlı eserini iki ayrı konserde sanatseverlerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe saat 20.00’de ODTÜ – KKK Kalkanlı RDD Konser Salonu’nda, cuma saat 20.00’de ise Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon”da yapılacak konserler, Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecek. Solist olarak Başak Tatar Özdemir (soprano) ve Elif Canbazoğlu (mezzo-soprano) sahne alacak.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve ODTÜ iş birliğiyle düzenlenen konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

