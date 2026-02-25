“Gıda denetimleri uzmanlık gerektirir”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası, gıda denetimleri uzmanlık gerektirdiğine vurgu yaptı.

Oda adına yazılı açıklama yapan Başkan Dr. Beste Oymen, son günlerde farklı belediyeler tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimlerin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, “Gıda denetimleri, yalnızca yüzeysel hijyen kontrollerinden ibaret olmayıp; üretim süreçlerinin analiz edilmesi, gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi, çapraz bulaşma ihtimallerinin analiz edilmesi ve mevzuata uygunluğunun teknik olarak incelenmesini gerektiren teknik bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliği denetimlerinin teknik bilgi, bilimsel yaklaşım ve mesleki uzmanlık gerektiren bir kamu sağlığı sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Oymen, “Toplum sağlığının korunması adına, gıda denetimlerinin bilimsel temelde ve alanında yetkin gıda mühendislerinin katkısı ile yürütülmesi gerekiyor” dedi.

“Son günlerde farklı belediyeler tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimlerin kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gıda denetimleri, yalnızca yüzeysel hijyen kontrollerinden ibaret olmayıp; üretim süreçlerinin analiz edilmesi, gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi, çapraz bulaşma ihtimallerinin analiz edilmesi ve mevzuata uygunluğunun teknik olarak incelenmesini gerektiren teknik bir süreçtir. Bu denetimlerin etkin ve doğru şekilde yürütülmesi, gıda bilimi ve teknolojisi alanında uzmanlık gerektirmektedir.

Gıda denetimlerinin, gıda güvenliği risklerini değerlendirme yetkinliğine sahip teknik uzmanlar tarafından yürütülmesi, halk sağlığının korunması açısından temel bir gerekliliktir. Gıda Mühendislerinin denetim süreçlerinde yer alması, denetimlerin etkinliğini artırmakta, bilimsel temele dayalı, sürdürülebilir ve güvenilir bir denetim mekanizmasının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Gazimağusa Belediyesi ile Gıda Mühendisleri Odası iş birliği içerisinde yürütülen bu denetimler ve bünyesinde gıda mühendisi istihdam eden belediyeler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, gıda denetimlerinin teknik uzmanlık gerektiren bir süreç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gıda mühendislerinin aktif olarak görev aldığı denetimlerde, gıda güvenliğine yönelik riskler bilimsel temelde değerlendirilmekte, işletmeler yalnızca mevcut durum açısından değil, olası riskler ve alınması gereken önleyici tedbirler açısından da kapsamlı şekilde denetlenmektedir.

Gıda Mühendisleri Odası olarak bir kez daha vurguluyoruz ki, gıda güvenliği denetimleri teknik bilgi, bilimsel yaklaşım ve mesleki uzmanlık gerektiren bir kamu sağlığı sorumluluğudur. Yerel yönetimlerde Gıda Mühendisi istihdamı ve denetim süreçlerine aktif katılımı, halk sağlığının etkin şekilde korunmasının temel şartıdır. Bu kapsamda, Gazimağusa Belediyesi ile yürütülen iş birliği ve Gıda Mühendisi istihdam eden belediyelerin uygulamaları, gıda güvenliğinin sağlanmasında doğru ve örnek bir model oluşturmaktadır.

Toplum sağlığının korunması adına, gıda denetimlerinin bilimsel temelde ve alanında yetkin gıda mühendislerinin katkısı ile yürütülmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”