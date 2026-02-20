“Aşk İçinde Mahpushane” adlı tiyatro oyunu Evren Çavdır anısına sahnelendi

“Aşk İçinde Mahpushane” adlı tiyatro oyunu, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) üyesi Evren Çavdır anısına sahnelendi.

KTMMOB tarafından yapılan açıklamaya göre, Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği Şair ve Yazar Nazım Hikmet’in yaşamından “Sevdası ve Kavgası” konusunu içeren “Aşk İçinde Mahpushane” adlı tiyatro oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) tarafından sahneye konuldu.

Birlik ve bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri, Evren Çavdır’ın ailesi ve üyelerin katıldığı gecede, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları sergiledikleri performansla beğeni topladı.

İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan oyun sonrası Evren Çavdır’ın özgeçmişine dair bilgiler aktarılırken, duygu dolu anlar da yaşandı.

Aysal: “Yönetim ve adalet anlayışının değişmediğini yıllar sonra yaşanan depremle görüyoruz”

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal gecede yaptığı konuşmada, Evren Çavdır ve ailesi başta olmak üzere, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşları saygıyla andıklarını söyledi.

Aysal, Nazım Hikmet’in yaşadığı yıllarda ona zülüm edenlere karşı mücadele verdiği yönetim ve adalet anlayışının pek değişmediğini, yıllar sonra yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan süreçlerde gördüklerini ileri sürdü.

Oyunda geçen “yaşamak, her şeye rağmen yaşamak” şiarının önemine değinen Seran Aysal, “Evren dostumuzun, eşinin, kızının ve Şampiyon Melekler kafilesi ile depremde hayatını kaybedenlerin yaşama hakkı elinden alındı” dedi.

Genel Başkan Seran Aysal konuşmasının sonunda, tiyatro oyununun sahnelenmesi için işbirliği yapan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından Yaşar Ersoy’a, sergiledikleri kusursuz performans için LBT oyuncularına ve anma etkinliğine katılım gösteren birlik yönetici ve üyelerine, çalışanlarına, ailelerine, Çavdır'ın ailesi ile çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiklerini vurguladı.

Uluçay: “Anma etkinliği gerçekleştirilmesi bizler için çok değerli”

Evren Çavdır’ın dayısı Hasan Uluçay da konuşmasında, Evren Çavdır ile bebeklik ve çocukluk yıllarından başlayan özel bir iletişimi ve bağı olduğundan bahsetti. KTMMOB’nin anma etkinliği gerçekleştirmesinin kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Hasan Uluçay, tiyatro oyunu sahneleyen LBT oyuncularına teşekkür etti.

Ersoy: “6 aydır kapalı gişe oynayan oyunumuzun bu akşamki temsili çok özel ve anlamlıdır”

“Aşk İçinde Mahpushane” oyununun yönetmeni Yaşar Ersoy ise konuşmasında, “6 aydır kapalı gişe oynayan oyunumuzun bu akşamki temsili çok özel ve anlamlıdır. Bu akşam KTMMOB ile işbirliği ve dayanışma gerçekleştirerek 6 Şubat depreminde paraya gözleri doymayan adamların katil binasında yitirdiğimiz değerli insan Evren Çavdır’ı anıyoruz ve bu akşamki temsilimizi ona ithaf ediyoruz. Işıklar Yoldaşı olsun” dedi.

Gülseven: “Evren’in sanata ilgisi hep vardı, anmak için tiyatro sahnelenmesi düşüncesi yerinde ve anlamlı oldu”

Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven de konuşmasında, çalışma arkadaşları Evren Çavdır’ın eksikliğini her zaman hissettiklerini ifade ederek, “Evren’in yarım kalan tüm projelerini tamamlama hedefindeyiz” dedi.

Evren Çavdır’ın sanata ve spora ilgisinin her zaman olduğunu anlatan Gülseven, anmak için tiyatro oyunu sahnelenmesi düşüncesinin yerinde ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.