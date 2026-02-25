Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın arşivi dijitalleştiriliyor

Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş tarafından yapılan açıklamada, Rauf Raif Denktaş’ın 1950’li yılların sonlarından vefatına kadar muhafaza ettiği kişisel arşivin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden mücadele dolu sürecinin yanı sıra Kıbrıs Türk halkının da tarihini içerdiği vurgulandı.

Denktaş Müzesi olarak inşa edilen ve arşiv için de bir bölüm ayrılan binanın hizmete açılamaması nedeniyle Denktaş Vakfı’nda bulunan tüm belge ve fotoğrafların profesyonel arşivcilik şartlarına uygun olmayan fiziki koşullarda yıprandığı kaydedilen açıklamada, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban’ın insiyatifiyle bu sabah Denktaş Vakfı’nın zimmetine teslim edilen ekipmanlarla dijitalleşme sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar ve beraberindeki sivil savunma personelinin bilgisayar ve tarayıcı ekipmanlar ile tarama programının kurulumunu gerçekleştirdikleri, program kullanım eğitimi vererek tarihin korunması için büyük destekte bulundukları da kaydedildi.