Ziyarette konuşan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs’ın kuzeyinde basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının ciddi bir baskı altında olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel’in, oy pusulalarıyla ilgili polis soruşturmasını haberleştiren YENİDÜZEN ve Özgür Gazete hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) yaptırım uygulamaya çağırmasını ve gazetecilerin tutuklanmasına yönelik ifadelerini eleştiren Kişi, "Son dönemde iktidar kanadından yükselen ve doğrudan gazetecileri hedef gösteren dil, sahada fiziki saldırılara ve tehditlere zemin hazırlamaktadır” dedi.

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ise gerçekleştirilen dayanışma ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilik mesleğinin her türlü baskı ve hedef göstermeye rağmen kamu yararı gözetilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Ünal Üstel Hükümeti’nin basın özgürlüğüne yönelik baskıcı politikalarını artırdığı ve gazetecilerin sahada fiziki saldırılara maruz kaldığı bir süreçte, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti YENİDÜZEN gazetesine dayanışma ziyaretinde bulundu. Özgür gazeteciliğe sahip çıkma mesajının öne çıktığı ziyarette, baskı ve yıldırma girişimlerine karşı ortak duruş sergilendi.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi başkanlığındaki heyette; Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Doğuş Derya, Filiz Besim, Ürün Solyalı ve Fikri Toros yer aldı. Haber merkezinde gerçekleşen ziyarette heyet, YENİDÜZEN çalışanlarıyla bir araya gelerek son süreçte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, 6 Aralık seçimleri öncesinde Başbakan Ünal Üstel yönetiminin gazetecileri susturmaya yönelik baskılarını artırdığı vurgulanırken, son günlerde sahada görev yapan gazetecilere yönelik artan fiziki saldırılar ve tehditler de gündeme geldi.

Ziyarette konuşan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs’ın kuzeyinde basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının ciddi bir baskı altında olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel’in, oy pusulalarıyla ilgili polis soruşturmasını haberleştiren YENİDÜZEN ve Özgür Gazete hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) yaptırım uygulamaya çağırmasını ve gazetecilerin tutuklanmasına yönelik ifadelerini eleştiren Kişi, "Son dönemde iktidar kanadından yükselen ve doğrudan gazetecileri hedef gösteren dil, sahada fiziki saldırılara ve tehditlere zemin hazırlamaktadır” dedi.

Kişi, “Kamuoyunu ilgilendiren bir soruşturmayı haberleştirmek gazeteciliğin en temel görevidir. Başbakanın basına yaptırım talep etmesi ve gazetecileri yargı tehdidiyle susturmaya çalışması kabul edilemez. CTP olarak, baskılara boyun eğmeyen YENİDÜZEN emekçilerinin ve tüm özgür basının yanındayız” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ise gerçekleştirilen dayanışma ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilik mesleğinin her türlü baskı ve hedef göstermeye rağmen kamu yararı gözetilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Özdağ, "Gazetecilerin haber alma ve halkı bilgilendirme hakkı anayasal bir güvencedir. Son süreçte gerek siyasi makamların açıklamaları gerekse artan tehdit ve saldırılar, meslektaşlarımız üzerinde sistematik bir yıldırma politikası yaratmayı amaçlıyor” dedi.

“Bizler, gerçeğin peşinden gitmekten ve kamuoyunu doğru bilgilendirmekten asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Özdağ, “Bu zorlu süreçte gösterilen dayanışma bizler için çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Görüşme, basın özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı ortak mücadele ve dayanışma mesajlarının yinelenmesiyle sona erdi.