Güzelyurt Narenciye Kesim Ekipleri Birliği ile Güneyliler Kamyoncular Birliği, yarın yapacaklarını duyurduğu eylemi iptal etti.

Güzelyurt Narenciye Kesim Ekipleri Birliği Başkanı Coşkun İşkey, TAK'a yaptığı açıklamada, Cypfruvex'in açıklamasının ardından ödemelerin başladığını belirterek, yarınki eylemi kaldırdıklarını söyledi.

İki örgüt, 2025-2026 sezonunda yapılan kesimlerin ücretleri Cypfruvex tarafından ödenmediği için yarın saat 09.00’da Cypfruvex önünde araçlı eylem yapacaklarını duyurmuştu.